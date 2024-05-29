Кандидати на посади суддів київських судів з другої спроби намагаються стати суддями, але тепер вже не тільки столичних судів: що відомо

«Приховане регулювання» призначень на посади суддів столичних судів схоже є реальністю.

Дивна ситуація спостерігається з рекомендаціями ВККС та поданнями Вищої ради правосуддя щодо призначення суддів у деякі суди першої інстанції, розташовані у Києві.

Як вже розповідала «Судово-юридична газета», спочатку новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а потім і Вища рада правосуддя, зіткнулися з унікальною проблемою, що виникла у частини кандидатів на посади суддів з числа учасників добору 2017 року, які претендували на посади суддів центральних судів Києва.

Перш за все мова йде про кандидатів на посади суддів Печерського райсуду міста Києва, Шевченківського райсуду міста Києва, Господарського суду міста Києва та Окружного адміністративного суду міста Києва (суд ліквідовано у 2022 році).

У 2019 році тодішній склад ВККС надав низці кандидатів рекомендації для призначення в столичні суди, які у 2021 році були підтримані попереднім складом Ради правосуддя.

Однак, з досі невідомих причин, президентом Володимиром Зеленським, так і не були видані укази щодо призначення низки кандидатів на посади суддів центральних судів столиці. Хоча, згідно з Конституцією і Законом «Про судоустрій і статус суддів», Президент має видавати відповідні укази не пізніше 30 днів з дня отримання відповідних подань ВРП.

Після відновлення роботи ВККС у 2023 році, деякі учасники добору 2017 року, які так і не дочекалися указів про призначення на посади суддів, взяли участь вже у новому конкурсі на посади суддів та отримали рекомендації для призначення у інші суди.

Господарський суд міста Києва

Уперше з проблемою «подвійних рекомендацій» новий склад Вищої ради правосуддя зіткнувся 14 березня при розгляді рекомендації кандидатки Вікторії Юрченко.

Ще у жовтні 2019 року Вікторія Юрченко отримала рекомендацію для призначення на посаду судді Господарського суду міста Києва. У серпні 2021 року рекомендацію ВККС підтримав минулий склад ВРП. Однак, відповідного указу від Президента кандидатка так і не дочекалася.

Відтак, Вікторія Юрченко у 2023 році взяла участь у новому конкурсі, а 25 січня 2024 року вона отримала рекомендацію ВККС для призначення на посаду судді Господарського суду Харківської області.

Зазначимо, що схоже на те, що у ВРП взагалі не поцікавилися, що відбувалося або відбувається з попереднім поданням щодо призначення Вікторії Юрченко на посаду судді столичного господарського суду, а просто запропоновували кандидатці особисто звернутися до Президента з проханням залишити подання 2021 року без розгляду.

Нарешті, 28 травня Вища рада правосуддя все ж внесла Президенту нову рекомендацію про призначення Вікторії Юрченко на посаду судді Господарського суду Харківської області. Також Рада правосуддя вже від свого імені запропонувала Президенту повернути без розгляду подання про призначення кандидатки на посаду судді Господарського суду міста Києва.

У аналогічній ситуації опинилася ще одна кандидатка на посаду судді Господарського суду міста Києва Людмила Ільєва.

Вища рада правосуддя 2 вересня 2021 року внесла Президенту подання про призначення кандидатки на посаду судді Господарського суду міста Києва, однак відповідного указу Людмила Ільєва так і не дочекалася.

У 2023 році для суддівської кар’єри Людмила Ільєва обрала вже інший суд – Господарський суд Миколаївської області. У квітні 2024 року кандидатка звернулася до Президента з проханням залишити без розгляду подання ВРП 2021 року .

У підсумку, 16 травня 2024 року ВРП внесла Президенту подання про призначення кандидатки на посаду судді Господарського суду Миколаївської області, а також попросила повернути без розгляду подання про її призначення у господарський суд столиці.

Столичні районні суди

Вища рада правосуддя 25 квітня 2024 року також внесла Президенту подання про призначення кандидатки Яни Левицької на посаду судді Подільського районного суду міста Києва.

Нюанс полягає в тому, що 3 червня 2021 року ВРП вже внесла Президенту подання про призначення Яни Левицької на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Однак, як у інших випадках, кандидатка не дочекалася указу про призначення на посаду судді одного з центральних судів столиці.

Аналогічна ситуація склалася і у кандидатки на посаду судді Печерського районного суду міста Києва Олени Куць.

У серпні 2019 року кандидатка отримала від ВККС рекомендацію для призначення на посаду судді Печерського райсуду Києва, а 10 червня 2021 року Рада правосуддя внесла Президенту відповідне подання. Втім, відповідний указ про призначення на посаду судді так і не було видано Президентом.

Під час нового конкурсу у 2023 році Олена Куць обрала вже інший суд – Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська.

23 травня 2024 року Рада правосуддя внесла подання про призначення Олени Куць на посаду судді Жовтневого райсуду міста Дніпропетровська. Також Рада правосуддя звернулася до Президента щодо повернення без розгляду подання ВРП про призначення Олени Куць на посаду судді Печерського райсуду міста Києва.

Зазначимо, що попереду у Вищої ради правосуддя розгляд ще декількох аналогічних рекомендацій ВККС.

Наприклад, ще одна кандидатка на посаду судді Печерського районного суду міста Києва Оксана Вовк у 2023 році обрала новий суд – Дніпровський районний суд міста Києва.

А кандидатка на посаду судді Шевченківського районного суду столиці Ольга Ляшко у минулому році обрала посаду судді вже Приморського районного суду міста Одеси.

Чому так відбувається?

Чому ситуація з повторним розглядом рекомендацій та подань кандидатів, які вдало пройшли усі стадії добору на посади суддів, а також відповідні конкурси, стала можливою, достеменно невідомо.

Так само не зрозуміло, скільки подібна практика «прихованого регулювання» призначень на посади суддів столичних судів буде продовжуватися.

На жаль, діючий склад Вищої рада правосуддя, на відміну від попереднього, навіть не намагається з’ясувати, чому в Офісі Президента деякі з подань ВРП, судячи з усього, вважають лише папірцями, які не мають суттєвого значення.

У свою чергу, у Офісі Президента, як розповідала «Судово-юридична газета», у квітні прямо повідомили, що кандидати на посади суддів там розподілені на «два кошики».

«Перший кошик - це судді, які були відібрані новим складом Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя починаючи з 2023 року. Другий кошик – це подання, які надійшли до оновлення складу ВККС та ВРП. Ті подання, що запропоновані новим складом ВККС та ВРП, я буду намагатися якомога швидше «запустити» для підписання Президентом указів про призначення», - розповіла тоді заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Ірина Мудра тоді також розповіла і про те, що в Офісі Президента не зовсім розуміють, що робити з суддями та кандидатами на посади суддів, які були відібрані минулими складами ВККС та ВРП, тобто до 2022 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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