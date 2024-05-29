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Кандидаты на должности судей киевских судов со второй попытки пытаются стать судьями, но теперь уже не только столичных судов: что известно

07:30, 29 мая 2024
«Скрытое регулирование» назначений на должности судей столичных судов похоже является реальностью.
Кандидаты на должности судей киевских судов со второй попытки пытаются стать судьями, но теперь уже не только столичных судов: что известно
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Удивительная ситуация наблюдается с рекомендациями ВККС и представлениями Высшего совета правосудия относительно назначения судей в некоторые суды первой инстанции, которые расположены в Киеве.

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», сначала новый состав Высшей квалификационной комиссии судей, а затем и Высший совет правосудия столкнулись с уникальной проблемой, возникшей у части кандидатов на должности судей из числа участников отбора 2017 года, претендовавших на должности судей центральных судов Киева.

Прежде всего, речь идет о кандидатах на должности судей Печерского райсуда города Киева, Шевченковского райсуда города Киева, Хозяйственного суда города Киева и Окружного административного суда города Киева (суд ликвидирован в 2022 году).

В 2019 году тогдашний состав ВККС предоставил ряду кандидатов рекомендации для назначения  в столичные суды, которые в 2021 году были поддержаны и предыдущим составом Совета правосудия.

Однако, по неизвестным причинам, президентом Владимиром Зеленским, так и не были изданы указы о назначении ряда кандидатов на должности судей центральных судов столицы. Хотя, согласно Конституции и Закону «О судоустройстве и статусе судей», Президент должен издавать соответствующие указы не позднее 30 дней со дня получения соответствующих представлений от ВСП.

После возобновления работы ВККС в 2023 году некоторые участники отбора 2017 года, которые так и не дождались указов о назначении на должности судей, приняли участие уже в новом конкурсе на должности судей и получили рекомендации для назначения в другие суды.

Хозяйственный суд города Киева

Впервые с проблемой «двойных рекомендаций» новый состав Высшего совета правосудия столкнулся 14 марта при рассмотрении рекомендации кандидатки Виктории Юрченко.

Еще в октябре 2019 года Виктория Юрченко получила рекомендацию для назначения на должность судьи Хозяйственного суда города Киева. В августе 2021 года рекомендацию ВККС поддержал прошлый состав ВСП. Однако соответствующего указа от Президента кандидатка так и не дождалась. 

Виктория Юрченко в 2023 году приняла участие в новом конкурсе, и 25 января 2024 года она получила рекомендацию ВККС для назначения на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области.  

Похоже, что в ВСП вообще не поинтересовались, что происходило или происходит с предыдущим представлением о назначении Виктории Юрченко на должность судьи столичного хозяйственного суда, а просто предложили кандидатке лично обратиться к Президенту с просьбой оставить представление 2021 года без рассмотрения.

Наконец, 28 мая Высший совет правосудия все-таки внес Президенту новую рекомендацию о назначении Виктории Юрченко на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области. Также Совет правосудия уже от своего имени предложил Президенту вернуть без рассмотрения представление о назначении кандидатки на должность судьи Хозяйственного суда города Киева.

В аналогичной ситуации оказалась еще одна кандидатка на должность судьи Хозяйственного суда Киева Людмила Ильева.

Высший совет правосудия 2 сентября 2021 года внес Президенту представление о назначении кандидатки на должность судьи Хозяйственного суда города Киева, однако соответствующего указа Людмила Ильева так и не дождалась.

В 2023 году для судейской карьеры Людмила Ильева выбрала уже другой суд – Хозяйственный суд Николаевской области. В апреле 2024 года кандидат обратилась к Президенту с просьбой оставить без рассмотрения представление ВСП 2021 года.

В итоге, 16 мая 2024 года ВСП внес Президенту представление о назначении кандидатки на должность судьи Хозяйственного суда Николаевской области, а также попросил вернуть без рассмотрения представление о ее назначении в хозяйственный суд столицы.

Столичные районные суды

Высший совет правосудия 25 апреля 2024 года также внес Президенту представление о назначении кандидатки Яны Левицкой на должность судьи Подольского районного суда города Киева.

Нюанс заключается в том, что 3 июня 2021 года ВСП уже внес Президенту представление о назначении Яны Левицкой на должность судьи Шевченковского районного суда города Киева.  

Однако, как и в других случаях, кандидатка не дождалась указа о назначении на должность судьи одного из центральных судов столицы.  

Аналогичная ситуация сложилась и у кандидатки на должность судьи Печерского районного суда города Киева Елены Куц.

В августе 2019 года кандидатка получила от ВККС рекомендацию для назначения на должность судьи Печерского райсуда Киева, а 10 июня 2021 года Совет правосудия внес Президенту соответствующее представление. Впрочем, соответствующий указ о назначении на должность судьи, так и не был издан Президентом.

В ходе нового конкурса в 2023 году Елена Куц избрала уже другой суд – Жовтневый районный суд города Днепропетровска.

23 мая 2024 года Совет правосудия внес представление о назначении Елены Куц на должность судьи Жовтневого райсуда города Днепропетровска. Также Совет правосудия обратился к Президенту с просьбой вернуть без рассмотрения представление ВСП о назначении Елены Куц на должность судьи Печерского райсуда города Киева.

Отметим, что впереди у Высшего совета правосудия рассмотрение еще нескольких аналогичных рекомендаций ВККС.

К примеру, еще одна кандидатка на должность судьи Печерского районного суда города Киева Оксана Вовк в 2023 году тоже выбрала новый суд – Днепровский районный суд города Киева.

А кандидатка на должность судьи Шевченковского районного суда столицы Ольга Ляшко в прошлом году выбрала должность судьи уже Приморского районного суда города Одессы.

Почему подобное происходит?

Почему ситуация с повторным рассмотрением рекомендаций и представлений кандидатов, удачно прошедших все стадии отбора на должности судей, а также соответствующие конкурсы, стала возможной, неизвестно.

Так же непонятно, сколько подобная практика «скрытого регулирования» назначений на должности судей столичных судов будет продолжаться.

К сожалению, действующий состав Высшего совета правосудия, в отличие от предыдущего, даже не пытается выяснить, почему в Офисе Президента некоторые из представлений ВСП, судя по всему, считаются лишь «бумажками», не имеющими существенного значения.

В свою очередь, в Офисе Президента, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в апреле прямо сообщили, что кандидаты на должности судей там распределены на «две корзины».

«Первая корзина – это судьи, которые были отобраны новым составом Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, начиная с 2023 года. Вторая корзина – это представления, поступившие до обновления состава ВККС и ВСП. Те представления, которые предложены новым составом ВККС и ВСП, я постараюсь как можно скорее «запустить» для подписания Президентом указов о назначении», - рассказала тогда заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

Ирина Мудрая тогда также рассказала и о том, что в Офисе Президента не совсем понимают, что делать с судьями и кандидатами на должности судей, отобранными прошлыми составами ВККС и ВСП, то есть до 2022 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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