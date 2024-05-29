Кандидаты на должности судей киевских судов со второй попытки пытаются стать судьями, но теперь уже не только столичных судов: что известно

«Скрытое регулирование» назначений на должности судей столичных судов похоже является реальностью.

Удивительная ситуация наблюдается с рекомендациями ВККС и представлениями Высшего совета правосудия относительно назначения судей в некоторые суды первой инстанции, которые расположены в Киеве.

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», сначала новый состав Высшей квалификационной комиссии судей, а затем и Высший совет правосудия столкнулись с уникальной проблемой, возникшей у части кандидатов на должности судей из числа участников отбора 2017 года, претендовавших на должности судей центральных судов Киева.

Прежде всего, речь идет о кандидатах на должности судей Печерского райсуда города Киева, Шевченковского райсуда города Киева, Хозяйственного суда города Киева и Окружного административного суда города Киева (суд ликвидирован в 2022 году).

В 2019 году тогдашний состав ВККС предоставил ряду кандидатов рекомендации для назначения в столичные суды, которые в 2021 году были поддержаны и предыдущим составом Совета правосудия.

Однако, по неизвестным причинам, президентом Владимиром Зеленским, так и не были изданы указы о назначении ряда кандидатов на должности судей центральных судов столицы. Хотя, согласно Конституции и Закону «О судоустройстве и статусе судей», Президент должен издавать соответствующие указы не позднее 30 дней со дня получения соответствующих представлений от ВСП.

После возобновления работы ВККС в 2023 году некоторые участники отбора 2017 года, которые так и не дождались указов о назначении на должности судей, приняли участие уже в новом конкурсе на должности судей и получили рекомендации для назначения в другие суды.

Хозяйственный суд города Киева

Впервые с проблемой «двойных рекомендаций» новый состав Высшего совета правосудия столкнулся 14 марта при рассмотрении рекомендации кандидатки Виктории Юрченко.

Еще в октябре 2019 года Виктория Юрченко получила рекомендацию для назначения на должность судьи Хозяйственного суда города Киева. В августе 2021 года рекомендацию ВККС поддержал прошлый состав ВСП. Однако соответствующего указа от Президента кандидатка так и не дождалась.

Виктория Юрченко в 2023 году приняла участие в новом конкурсе, и 25 января 2024 года она получила рекомендацию ВККС для назначения на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области.

Похоже, что в ВСП вообще не поинтересовались, что происходило или происходит с предыдущим представлением о назначении Виктории Юрченко на должность судьи столичного хозяйственного суда, а просто предложили кандидатке лично обратиться к Президенту с просьбой оставить представление 2021 года без рассмотрения.

Наконец, 28 мая Высший совет правосудия все-таки внес Президенту новую рекомендацию о назначении Виктории Юрченко на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области. Также Совет правосудия уже от своего имени предложил Президенту вернуть без рассмотрения представление о назначении кандидатки на должность судьи Хозяйственного суда города Киева.

В аналогичной ситуации оказалась еще одна кандидатка на должность судьи Хозяйственного суда Киева Людмила Ильева.

Высший совет правосудия 2 сентября 2021 года внес Президенту представление о назначении кандидатки на должность судьи Хозяйственного суда города Киева, однако соответствующего указа Людмила Ильева так и не дождалась.

В 2023 году для судейской карьеры Людмила Ильева выбрала уже другой суд – Хозяйственный суд Николаевской области. В апреле 2024 года кандидат обратилась к Президенту с просьбой оставить без рассмотрения представление ВСП 2021 года.

В итоге, 16 мая 2024 года ВСП внес Президенту представление о назначении кандидатки на должность судьи Хозяйственного суда Николаевской области, а также попросил вернуть без рассмотрения представление о ее назначении в хозяйственный суд столицы.

Столичные районные суды

Высший совет правосудия 25 апреля 2024 года также внес Президенту представление о назначении кандидатки Яны Левицкой на должность судьи Подольского районного суда города Киева.

Нюанс заключается в том, что 3 июня 2021 года ВСП уже внес Президенту представление о назначении Яны Левицкой на должность судьи Шевченковского районного суда города Киева.

Однако, как и в других случаях, кандидатка не дождалась указа о назначении на должность судьи одного из центральных судов столицы.

Аналогичная ситуация сложилась и у кандидатки на должность судьи Печерского районного суда города Киева Елены Куц.

В августе 2019 года кандидатка получила от ВККС рекомендацию для назначения на должность судьи Печерского райсуда Киева, а 10 июня 2021 года Совет правосудия внес Президенту соответствующее представление. Впрочем, соответствующий указ о назначении на должность судьи, так и не был издан Президентом.

В ходе нового конкурса в 2023 году Елена Куц избрала уже другой суд – Жовтневый районный суд города Днепропетровска.

23 мая 2024 года Совет правосудия внес представление о назначении Елены Куц на должность судьи Жовтневого райсуда города Днепропетровска. Также Совет правосудия обратился к Президенту с просьбой вернуть без рассмотрения представление ВСП о назначении Елены Куц на должность судьи Печерского райсуда города Киева.

Отметим, что впереди у Высшего совета правосудия рассмотрение еще нескольких аналогичных рекомендаций ВККС.

К примеру, еще одна кандидатка на должность судьи Печерского районного суда города Киева Оксана Вовк в 2023 году тоже выбрала новый суд – Днепровский районный суд города Киева.

А кандидатка на должность судьи Шевченковского районного суда столицы Ольга Ляшко в прошлом году выбрала должность судьи уже Приморского районного суда города Одессы.

Почему подобное происходит?

Почему ситуация с повторным рассмотрением рекомендаций и представлений кандидатов, удачно прошедших все стадии отбора на должности судей, а также соответствующие конкурсы, стала возможной, неизвестно.

Так же непонятно, сколько подобная практика «скрытого регулирования» назначений на должности судей столичных судов будет продолжаться.

К сожалению, действующий состав Высшего совета правосудия, в отличие от предыдущего, даже не пытается выяснить, почему в Офисе Президента некоторые из представлений ВСП, судя по всему, считаются лишь «бумажками», не имеющими существенного значения.

В свою очередь, в Офисе Президента, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в апреле прямо сообщили, что кандидаты на должности судей там распределены на «две корзины».

«Первая корзина – это судьи, которые были отобраны новым составом Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, начиная с 2023 года. Вторая корзина – это представления, поступившие до обновления состава ВККС и ВСП. Те представления, которые предложены новым составом ВККС и ВСП, я постараюсь как можно скорее «запустить» для подписания Президентом указов о назначении», - рассказала тогда заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

Ирина Мудрая тогда также рассказала и о том, что в Офисе Президента не совсем понимают, что делать с судьями и кандидатами на должности судей, отобранными прошлыми составами ВККС и ВСП, то есть до 2022 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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