Для суддів пропонують запровадити психологічну підготовку

В Офісі Президента фіналізували стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Фото: college.istu.edu.ua

Для суддів та працівників суддів пропонується запровадити психологічну підготовку для роботи у суді. Так, «Судово-юридична газета» ознайомилася с ексклюзивними подробицями фінальної версії проекту Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки, над якою працювали в Офісі Президента.

Згідно із проектом Стратегії, з’являться спеціальні психологічні тренінги для суддів та працівників апаратів судів з метою полегшення психологічної адаптації до професійної діяльності.

«Проведення спеціальних психологічних тренінгів для суддів та працівників апаратів судів з метою полегшення психологічної адаптації до професійної діяльності, набуття компетентностей спілкування з учасниками судового процесу, які належать до вразливих категорій населення, розгляду спорів за участю дітей» - пропонують автори документу.

Детальніше із тим, як пропонується в подальшому реформувати Верховний Суд, посилити Вищу раду правосуддя та ослабити Раду суддів, оптимізувати ДСА, проводити з’їзди суддів в режимі онлайн, створити нові суди та ліквідувати Національну школу суддів, читайте у матеріалі «Судово-юридичної газети» за посиланням.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», для адвокатури проект Стратегії передбачає забезпечення переобрання складу керівних органів адвокатури шляхом скликання у встановлений термін з'їзду адвокатів України та відкритий конкурс на керівні посади органів адвокатського самоврядування.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.