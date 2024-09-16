У застосунку Дія запустили гранти на суму від 15 тисяч грн для студентів, які вступили на контракт

У Дії запустили гранти на навчання. Вони доступні для тих студентів, які вперше вступили на контракт цьогоріч за денною або дуальною формою навчання на:
Як повідомляється, гранти покриватимуть частину вартості контракту на весь період навчання, а його сума залежатиме від результатів НМТ та коефіцієнта спеціальності:
Як це буде працювати у застосунку Дія:
Студент-контрактник оновлює Дію — знаходить у переліку документів Сертифікат на навчання — натискає Отримати грант.
До 5 листопада його потрібно активувати Дія.Підписом. Далі Дія повідомить, коли університет отримає грант.
Також можна переглянути коротку інстукціюд у відео нижче:
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