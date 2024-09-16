У застосунку Дія запустили гранти на суму від 15 тисяч грн для студентів, які вступили на контракт

Сума гранту сума залежатиме від результатів НМТ та коефіцієнта спеціальності.

У Дії запустили гранти на навчання. Вони доступні для тих студентів, які вперше вступили на контракт цьогоріч за денною або дуальною формою навчання на:

бакалаврів — спеціальностей із ЗВО, які долучаться до проєкту

магістрів — медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування університетів, які долучаються до пілотного проєкту.

Як повідомляється, гранти покриватимуть частину вартості контракту на весь період навчання, а його сума залежатиме від результатів НМТ та коефіцієнта спеціальності:

≥ 150 балів — грант від 15 000 грн

≥ 170 балів — грант від 25 000 грн

Як це буде працювати у застосунку Дія:

Студент-контрактник оновлює Дію — знаходить у переліку документів Сертифікат на навчання — натискає Отримати грант.

До 5 листопада його потрібно активувати Дія.Підписом. Далі Дія повідомить, коли університет отримає грант.

Також можна переглянути коротку інстукціюд у відео нижче:

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