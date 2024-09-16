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У застосунку Дія запустили гранти на суму від 15 тисяч грн для студентів, які вступили на контракт

12:24, 16 вересня 2024
Сума гранту сума залежатиме від результатів НМТ та коефіцієнта спеціальності.
У застосунку Дія запустили гранти на суму від 15 тисяч грн для студентів, які вступили на контракт
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У Дії запустили гранти на навчання. Вони доступні для тих студентів, які вперше вступили на контракт цьогоріч за  денною або дуальною формою навчання на:

  • бакалаврів — спеціальностей із ЗВО, які долучаться до проєкту
  • магістрів — медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування університетів, які долучаються до пілотного проєкту.

Як повідомляється, гранти покриватимуть частину вартості контракту на весь період навчання, а його сума залежатиме від результатів НМТ та коефіцієнта спеціальності:

  • ≥ 150 балів — грант від 15 000 грн
  • ≥ 170 балів — грант від 25 000 грн

Як це буде працювати у застосунку Дія:

Студент-контрактник оновлює Дію — знаходить у переліку документів Сертифікат на навчання — натискає Отримати грант.

До 5 листопада його потрібно активувати Дія.Підписом. Далі Дія повідомить, коли університет отримає грант.

Також можна переглянути коротку інстукціюд у відео нижче:

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