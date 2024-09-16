В приложении Дія запустили гранты на сумму от 15 тысяч для студентов, которые вступили на контракт

В Дії запустили гранты на обучение. Они доступны для тех студентов, которые впервые вступили на контракт в этом году по дневной или дуальной форме обучения на:
Как сообщается, гранты будут покрывать часть стоимости контракта на весь период обучения, а его сумма будет зависеть от результатов НМТ и коэффициента специальности:
Как это будет работать в приложении Дія:
Студент-контрактник обновляет Дію – находит в перечне документов Сертификат на обучение – нажимает Получить грант.
До 5 ноября его нужно активировать Дія.Підписом. Далее Дія сообщит, когда университет получит грант.
Также можно просмотреть краткую инструкцию в видео ниже:
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