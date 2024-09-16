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В приложении Дія запустили гранты на сумму от 15 тысяч для студентов, которые вступили на контракт

12:24, 16 сентября 2024
Сумма гранта будет зависеть от результатов НМТ и коэффициента специальности.
В приложении Дія запустили гранты на сумму от 15 тысяч для студентов, которые вступили на контракт
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В Дії запустили гранты на обучение. Они доступны для тех студентов, которые впервые вступили на контракт в этом году по дневной или дуальной форме обучения на:

  • бакалавров - специальностей из ЗВО, которые присоединятся к проекту
  • магистров - медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления университетов, которые приобщаются к пилотному проекту.

Как сообщается, гранты будут покрывать часть стоимости контракта на весь период обучения, а его сумма будет зависеть от результатов НМТ и коэффициента специальности:

  • ≥ 150 баллов – грант от 15 000 грн
  • ≥ 170 баллов – грант от 25 000 грн

Как это будет работать в приложении Дія:

Студент-контрактник обновляет Дію – находит в перечне документов Сертификат на обучение – нажимает Получить грант.

До 5 ноября его нужно активировать Дія.Підписом. Далее Дія сообщит, когда университет получит грант.

Также можно просмотреть краткую инструкцию в видео ниже:

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