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Конкурс в апелляционные суды должен быть приоритетным для ВККС — Высший совет правосудия

12:04, 16 сентября 2024
В Высшем совете правосудия сообщили, на чем именно ВККС должна сконцентрировать свои усилия.
Конкурс в апелляционные суды должен быть приоритетным для ВККС — Высший совет правосудия
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В Высшем совете правосудия заявили, что конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов должен стать приоритетной задачей для Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщил председатель ВСП Григорий Усик во время совещания с председателями апелляционных судов, которое состоялось в здании Верховного Суда 13 сентября.

Напомним, что в ВККС ранее сообщили, что новый конкурс на должности судей местных судов, который планируется объявить в декабре 2024 года, продлится около 4 лет.

Автор: Вячеслав Хрипун

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