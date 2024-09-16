Конкурс в апеляційні суди має бути пріоритетним для ВККС — Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя повідомили, на чому саме ВККС має сконцентрувати свої зусилля.

У Вищій раді правосуддя заявили, що конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів має стати пріоритетним завданням для Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це повідомив голова ВРП Григорій Усик під час наради з головами апеляційних судів, яка відбулася у будівлі Верховного Суду 13 вересня.

Нагадаємо, що у ВККС раніше повідомили, що новий конкурс на посади суддів місцевих судів, який планується оголосити у грудні 2024 року, буде тривати близько 4-х років.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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