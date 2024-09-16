Назвали головну ціль останніх російських атак на Одесу

На Одещині збираються збільшити кількість мобільних вогневих груп для боротьби із шахедами.

Останнім часом посилилися ракетно-дронові атаки на Одеську область. Головною метою окупантів є терор проти мирного населення і цивільної інфраструктури. Про це розповів під час телемарафону речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"На першому місці стоїть все-таки терор. Що стосується припортової інфраструктури, то засобами протиповітряної оборони, мобільними вогневими групами багато шахедів збиваються на підльоті чи ще у морі. Але характер свідчить про терор, перш за все", — сказав Братчук.

Він повідомив, що особливу небезпеку для регіону становлять балістичні ракети.

За словами Братчука, ефективним засобом у боротьбі проти шахедів проявляють себе мобільні вогневі групи. Тому їхню кількість планують збільшити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.