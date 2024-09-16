Назвали главную цель последних российских атак на Одессу

В Одесской области собираются увеличить количество мобильных огневых групп для борьбы с шахедами.

В последнее время усилились ракетно-дроновые атаки на Одесскую область. Главной целью окупантов является террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал во время телемарафона спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"На первом месте стоит все-таки террор. Что касается припортовой инфраструктуры, то средствами противовоздушной обороны, мобильными огневыми группами многие шахеды сбиваются на подлете или еще в море. Но характер свидетельствует о терроре, прежде всего", - сказал Братчук.

Он сообщил, что особую опасность для региона составляют баллистические ракеты.

По словам Братчука, эффективным средством по борьбе против шахедов проявляют себя мобильные огневые группы. Поэтому их количество планируется увеличить.

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