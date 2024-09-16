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Для судей предлагают ввести психологическую подготовку

12:11, 16 сентября 2024
В Офисе Президента финализирована стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.
Для судей предлагают ввести психологическую подготовку
Фото: college.istu.edu.ua
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Для судей и работников судей предлагается ввести психологическую подготовку для работы в суде. Так, «Судебно-юридическая газета» ознакомилась с эксклюзивными подробностями финальной версии проекта Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы, над которой работали в Офисе Президента.

Согласно проекту Стратегии появятся специальные психологические тренинги для судей и работников аппаратов судов с целью облегчения психологической адаптации к профессиональной деятельности.

«Проведение специальных психологических тренингов для судей и работников аппаратов судов с целью облегчения психологической адаптации к профессиональной деятельности, обретения компетентностей общения с участниками судебного процесса, которые относятся к уязвимым категориям населения, рассмотрению споров с участием детей» - предлагают авторы документа.

Детальнее с тем, как предлагается в дальнейшем реформировать Верховный Суд, усилить Высший совет правосудия и ослабить Совет судей, оптимизировать ГСА, проводить съезды судей в режиме онлайн, создать новые суды и ликвидировать Национальную школу судей, читайте в материале «Судебно-юридической газеты» по ссылке.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для адвокатуры проект Стратегии предусматривает обеспечение переизбрания состава руководящих органов адвокатуры путем созыва в установленный срок съезда адвокатов Украины и открытый конкурс на руководящие должности органов адвокатского самоуправления.

Автор: Наталя Мамченко 

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