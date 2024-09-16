Для судей предлагают ввести психологическую подготовку

В Офисе Президента финализирована стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы.

Фото: college.istu.edu.ua

Для судей и работников судей предлагается ввести психологическую подготовку для работы в суде. Так, «Судебно-юридическая газета» ознакомилась с эксклюзивными подробностями финальной версии проекта Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2024-2029 годы, над которой работали в Офисе Президента.

Согласно проекту Стратегии появятся специальные психологические тренинги для судей и работников аппаратов судов с целью облегчения психологической адаптации к профессиональной деятельности.

«Проведение специальных психологических тренингов для судей и работников аппаратов судов с целью облегчения психологической адаптации к профессиональной деятельности, обретения компетентностей общения с участниками судебного процесса, которые относятся к уязвимым категориям населения, рассмотрению споров с участием детей» - предлагают авторы документа.

Детальнее с тем, как предлагается в дальнейшем реформировать Верховный Суд, усилить Высший совет правосудия и ослабить Совет судей, оптимизировать ГСА, проводить съезды судей в режиме онлайн, создать новые суды и ликвидировать Национальную школу судей, читайте в материале «Судебно-юридической газеты» по ссылке.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для адвокатуры проект Стратегии предусматривает обеспечение переизбрания состава руководящих органов адвокатуры путем созыва в установленный срок съезда адвокатов Украины и открытый конкурс на руководящие должности органов адвокатского самоуправления.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.