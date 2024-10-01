Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію, присвячену Міжнародному кримінальному суду і ратифікації Римського статуту МКС, відео

12:08, 1 жовтня 2024
Окрема увага була приділена питанню ратифікації Україною Римського статуту.
Суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію, присвячену Міжнародному кримінальному суду і ратифікації Римського статуту МКС, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська прочитала лекцію на тему «Міжнародний кримінальний суд. Ратифікація Римського статуту МКС».

Під час лекції суддя розповіла про історичні передумови створення Міжнародного кримінального суду, його основну місію, структуру, ключові аспекти діяльності. Окрема увага була приділена питанню ратифікації Україною Римського статуту.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) – це перший у світі постійно діючий орган, юрисдикція якого визначена в Римському статуті 1998 року, що набув чинності 2002 року. Суд був створений для притягнення до відповідальності осіб за найтяжчі злочини міжнародного значення. Суддя наголосила, що під його юрисдикцію підпадають чотири основні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини агресії.

Юрисдикція МКС стосується держав, які ратифікували Римський статут, а також держав, які його не ратифікували, але зробили заяви про визнання юрисдикції МКС стосовно певного злочину.

Лекторка наголосила, що основна місія Міжнародного кримінального суду полягає в тому, щоб покласти край безкарності осіб, які вчиняють найбільш тяжкі злочини, що викликають занепокоєння всього міжнародного співтовариства, і, таким чином, сприяти запобіганню подібним злочинам.

Галина Юровська закцентувала на Висновку Конституційного Суду України від 11 липня 2001 року № 3-в/2001 (справа про Римський статут), у якому зазначено, що, на відміну від міжнародних судових органів, передбачених частиною четвертою статті 55 Конституції України, які за своєю природою є допоміжними засобами захисту прав і свобод людини і громадянина, Міжнародний кримінальний суд доповнює систему національної юрисдикції. Надзвичайними і особливими судами за змістом статті 125 Конституції України є, по-перше, не міжнародні, а національні суди, по-друге, суди, створені для підміни звичайних судів, які належним чином не дотримують встановлених законом процедур.

Вона розповіла про принцип компліментарності, втілений у статті 17 Статуту, з якого випливає, що в разі задіяння національної юрисдикції щодо осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів, Міжнародний кримінальний суд не здійснюватиме щодо них власної юрисдикції, отже, і питання про передачу їх Міжнародному кримінальному суду не виникатиме.

Також Галина Юровська зосередила увагу на ухваленому Верховною Радою України законі про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього (від 21 серпня 2024 року). Ратифікація Статуту надає право Україні стати повноправним членом у Міжнародному кримінальному суді. Суддя наголосила на ключових моментах цього закону.

Нижче наводимо відео лекції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік через суд зобов’язав ТЦК виправити дані у Реєстрі «Оберіг»

ТЦК не реагувало на заяви чоловіка виправити дані в Реєстрі «Оберіг», де він значився як військовозобов’язаний, хоча був знятий з обліку як непридатний до служби.

Директор НДЦСЕ Михайло Можаєв: «Ми першими встановили причетність хакерів Головного розвідувального управління генштабу рф до кібератаки на український енергетичний об’єкт»

Жодна країна в світі не зазнавала такої кількості кібератак як Україна за 2 роки і 7 місяців – директор НДЦСЕ Михайло Можаєв.

Суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію, присвячену Міжнародному кримінальному суду і ратифікації Римського статуту МКС, відео

Окрема увага була приділена питанню ратифікації Україною Римського статуту.

Додаткова потреба бюджетних коштів на судову владу у 2025 році становить 15 млрд грн – рішення комітету

Парламентський комітет з питань правової політики пропонує врахувати додаткові видатки на судову владу в розмірі 14,99 млрд грн.

Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови

Необхідно одразу ж унеможливити перерахунок довічного грошового утримання для суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді