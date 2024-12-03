Задля отримання позички $50 млрд: Роксолана Підласа пояснила, навіщо робити з Мінфіну Боргове агентство України

Україна не повертатиме цей кредит в $50 млрд, якщо не отримає репарації від Росії – Роксолана Підласа пояснила суть законопроекту про створення Боргового агентства України.

Джерело фото: : Роксолана Підласа /Fecebook

На своєму засіданні Верховна Рада розглядатиме зміни до Бюджетного кодексу 12232, які створюють в бюджетній сфері нове поняття – «умовні боргові зобов’язання». Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

«Безповоротна позичка» у $50 млрд від країн Великої сімки і ЄС – це саме такі умовні боргові зобов’язання, тому що Україна не повертатиме цей кредит до того часу і якщо не отримає репарації від росії. Ці гроші також не будуть обліковуватись як державний борг України (що дуже помічне в умовах, коли держборг в цьому році перевищить 100% ВВП).

Без внесення змін до Бюджетного кодексу, Сергій Марченко просто не матиме права підписати угоди про отримання цих грошей, що матиме катастрофічні наслідки для виконання бюджету в наступному році» - зазначила Підласа.

Отже, за її словами, прийняття закону надасть Мінфіну право вже в найближчий тиждень підписати першу угоду про отримання коштів з пакету $50 млрд.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін в особі Міністерства фінансів України 22 листопада зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12232 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо здійснення правочинів з умовними зобов’язаннями. Проект стосується можливості залучення кредитів у 50 млрд доларів США від країн G7 для підтримки нагальних потреб України. Проект передбачає, що Мінфін відіграватиме роль Боргового агентства України. Під час здійснення правочинів з умовними зобов’язаннями голова Боргового агентства України має право брати зобов’язання від імені України, пов’язані із здійсненням таких правочинів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих спорах щодо таких зобов’язань.

Як зазначає Мінфін в поясненнях, існує потенційна ймовірність в довгостроковій перспективі виникнення боргових зобов’язань держави щодо здійснення платежів за рахунок коштів державного бюджету у разі настання обставин згідно з умовами правочинів, за яких кредитори можуть реалізувати обмежене право вимагати від держави повернення таких кредитів (позик).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися виділити кредит у 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів РФ. У жовтні було ухвалено політичне рішення про розподіл часток у цьому кредиті для України між США, ЄС, Великобританією, Японією та Канадою. Механізм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine чи ERA.

Автор: Наталя Мамченко

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