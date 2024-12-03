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Для получения кредита $50 млрд: Роксолана Пидласа объяснила, зачем делать из Минфина Долговое агентство Украины

11:06, 3 декабря 2024
Украина не будет возвращать этот кредит в $50 млрд, если не получит репарации от России – Роксолана Пидласа объяснила суть законопроекта о создании Долгового агентства Украины.
Для получения кредита $50 млрд: Роксолана Пидласа объяснила, зачем делать из Минфина Долговое агентство Украины
Источник фото: Роксолана Пидласа/Facebook
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На своем заседании Верховная Рада будет рассматривать изменения в Бюджетный кодекс 12232, которые создают в бюджетной сфере новое понятие – «условные долговые обязательства». Об этом сообщила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

«Необратимая ссуда» в $50 млрд от стран Большой семерки и ЕС – это именно такие условные долговые обязательства, потому что Украина не будет возвращать этот кредит до тех пор и если не получит репарации от россии. Эти деньги также не будут учитываться как государственный долг Украины (что очень помощно в условиях, когда госдолг в этом году превысит 100% ВВП).

Без внесения изменений в Бюджетный кодекс Сергей Марченко просто не будет иметь права подписать соглашения о получении этих денег, что будет иметь катастрофические последствия для выполнения бюджета в следующем году», - отметила Пидласа.

Следовательно, по ее словам, принятие закона предоставит Минфину право уже в ближайшую неделю подписать первое соглашение о получении средств из пакета в $50 млрд.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в лице Министерства финансов Украины 22 ноября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12232 о внесении изменений в Бюджетный кодекс по осуществлению сделок с условными обязательствами. Проект касается возможности привлечения кредитов в 50 млрд долларов США от стран G7 для поддержания неотложных потребностей Украины. Проект предусматривает, что Минфин будет играть роль Долгового агентства Украины. При осуществлении сделок с условными обязательствами председатель Долгового агентства Украины вправе брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких сделок, в том числе по отказу от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств.

Как отмечает Минфин в пояснениях, существует потенциальная вероятность в долгосрочной перспективе возникновения долговых обязательств государства по осуществлению платежей за счет средств государственного бюджета в случае наступления обстоятельств согласно условиям сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата таких кредитов (ссуд).

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в этом кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA.

Автор: Наталя Мамченко

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Минфин

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Для получения кредита $50 млрд: Роксолана Пидласа объяснила, зачем делать из Минфина Долговое агентство Украины

Украина не будет возвращать этот кредит в $50 млрд, если не получит репарации от России – Роксолана Пидласа объяснила суть законопроекта о создании Долгового агентства Украины.

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