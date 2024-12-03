Избран председатель Юрьевского районного суда Днепропетровской области

Суд возглавил Михаил Билинский.

Юрьевский районный суд Днепропетровской области сообщает, что в соответствии с Решением собрания судей от 29 октября, по результатам тайного голосования, судья Михаил Билинский избран на административную должность председателя Юрьевского райсуда сроком на три года.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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