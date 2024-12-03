Обрано голову Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області

Суд очолив Михайло Білинський.

Фото: Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області

Юр'ївський районний суд Дніпропетровської області повідомляє, що відповідно до Рішення зборів суддів від 29 жовтня, за результатами таємного голосування, суддя Михайло Білинський обраний на адміністративну посаду голови Юр’ївського райсуду строком на три роки.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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