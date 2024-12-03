Конгрес США оприлюднив результати розслідування пандемії COVID-19.

У Комітеті Палати представників США було завершено дворічне розслідування виникнення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Про це йдеться у доповіді Спеціального підкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.

У доповіді йдеться про те, що вірус має лабораторне походження і поширився в результаті витоку з лабораторії в китайському місті Ухань.

Вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі.

Комітет США наводить низку аргументів, що підтверджують штучне походження вірусу:

Дані вказують, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини. Це суперечить даним про попередні пандемії.

В Ухані знаходиться провідна в Китаї дослідницька лабораторія SARS, яка «має історію проведення досліджень посилення функціональності вірусів за неадекватних рівнів біобезпеки».

Дослідники Уханьського інституту вірусології хворіли на COVID-подібний вірус восени 2019 року, за кілька місяців до того, як COVID-19 було виявлено на ринку.

Майже за всіма науковими критеріями, якби були докази природного походження, вони вже були б знайдені.

У документі сказано, що підготовкою доповіді керував конгресмен-республіканець Бред Венстрап.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли, що за три роки організація зафіксувала 7 мільйонів смертей, але їхня реальна кількість може досягати 20 млн.

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