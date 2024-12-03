Практика судів
  1. У світі

Пандемія коронавірусу сталася через витік з лабораторії в китайському Ухані, — Конгрес США

11:00, 3 грудня 2024
Конгрес США оприлюднив результати розслідування пандемії COVID-19.
Пандемія коронавірусу сталася через витік з лабораторії в китайському Ухані, — Конгрес США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Комітеті Палати представників США було завершено дворічне розслідування виникнення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Про це йдеться у доповіді Спеціального підкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.

У доповіді йдеться про те, що вірус має лабораторне походження і поширився в результаті витоку з лабораторії в китайському місті Ухань.

Вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі.

Комітет США наводить низку аргументів, що підтверджують штучне походження вірусу:

Дані вказують, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини. Це суперечить даним про попередні пандемії.

В Ухані знаходиться провідна в Китаї дослідницька лабораторія SARS, яка «має історію проведення досліджень посилення функціональності вірусів за неадекватних рівнів біобезпеки».

Дослідники Уханьського інституту вірусології хворіли на COVID-подібний вірус восени 2019 року, за кілька місяців до того, як COVID-19 було виявлено на ринку.

Майже за всіма науковими критеріями, якби були докази природного походження, вони вже були б знайдені.

У документі сказано, що підготовкою доповіді керував конгресмен-республіканець Бред Венстрап.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомляли, що за три роки організація зафіксувала 7 мільйонів смертей, але їхня реальна кількість може досягати 20 млн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Олена Шуляк заявила про необхідність підготувати законодавчу базу під післявоєнні вибори

За її словами, рекомендації «на основі досвіду ЄС» містять альтернативні шляхи голосування на виборах – через пошту чи інтернет.

Задля отримання позички $50 млрд: Роксолана Підласа пояснила, навіщо робити з Мінфіну Боргове агентство України

Україна не повертатиме цей кредит в $50 млрд, якщо не отримає репарації від Росії – Роксолана Підласа пояснила суть законопроекту про створення Боргового агентства України.

Дональд Трамп запропонував прем’єр-міністру Канади Трюдо, щоб Канада стала 51-м штатом США – Fox News

Дональд Трамп запропонував Джастіну Трюдо розглянути посаду губернатора Канади як 51-го штату США у розмові стосовно запровадження мит, провалу питання потоку наркотиків та нелегальних мігрантів до США через кордон з Канадою.

ВККС хоче надати ГРД та ГРМЕ повний доступ до суддівських досьє, але Комісія хоче гарантій, що інформація не буде передана стороннім особам

Громадській раді доброчесності та Громадській раді міжнародних експертів запропоновано самим розробити ефективні механізми захисту персональних даних суддів.

Верховна Рада планує розширити Нацраді можливості скасовувати реєстрацію ЗМІ і прибрати вимогу щодо публікації її актів в Реєстрі

У законі про правотворчу діяльність пропонується виключити вимогу стосовно публікації нормативно-правових актів Нацради в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Богдан
    Андрій Богдан
    керівник Офісу Президента України у 2019-2020 pp.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва