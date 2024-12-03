Конгресс США обнародовал результаты расследования пандемии COVID-19.

В Комитете Палаты представителей США было завершено двухлетнее расследование возникновения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом говорится в докладе Специального подкомитета по коронавирусной пандемии Конгресса США.

В докладе говорится, что вирус имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.

Комитет США приводит ряд аргументы, подтверждающие искусственное происхождение вируса:

Вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе

Данные указывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного введения в организм человека. Это противоречит данным о предыдущих пандемиях

В Ухане находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория SARS, которая «имеет историю проведения исследований усиления функциональности вирусов при неадекватных уровнях биобезопасности»

Исследователи Уханьского института вирусологии болели COVID-подобным вирусом осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке

Почти по всем научным критериям, если бы были доказательства природного происхождения, они уже были бы найдены

В документе говориться, что подготовкой доклада руководил конгрессмен-республиканец Брэд Венстрап.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщали, что за три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но их реальное количество может достигать 20 млн. человек.

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