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Пандемия коронавируса произошла из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане, — Конгресс США

11:00, 3 декабря 2024
Конгресс США обнародовал результаты расследования пандемии COVID-19.
Пандемия коронавируса произошла из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане, — Конгресс США
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В Комитете Палаты представителей США было завершено двухлетнее расследование возникновения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом говорится в докладе Специального подкомитета по коронавирусной пандемии Конгресса США.

В докладе говорится, что вирус имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.

Комитет США приводит ряд аргументы, подтверждающие искусственное происхождение вируса:

  • Вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе
  • Данные указывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного введения в организм человека. Это противоречит данным о предыдущих пандемиях
  • В Ухане находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория SARS, которая «имеет историю проведения исследований усиления функциональности вирусов при неадекватных уровнях биобезопасности»
  • Исследователи Уханьского института вирусологии болели COVID-подобным вирусом осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке
  • Почти по всем научным критериям, если бы были доказательства природного происхождения, они уже были бы найдены

В документе говориться, что подготовкой доклада руководил конгрессмен-республиканец Брэд Венстрап.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщали, что за три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но их реальное количество может достигать 20 млн. человек.

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США Китай

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