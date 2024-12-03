В Комитете Палаты представителей США было завершено двухлетнее расследование возникновения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом говорится в докладе Специального подкомитета по коронавирусной пандемии Конгресса США.
В докладе говорится, что вирус имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Комитет США приводит ряд аргументы, подтверждающие искусственное происхождение вируса:
В документе говориться, что подготовкой доклада руководил конгрессмен-республиканец Брэд Венстрап.
Напомним, ранее в ВОЗ сообщали, что за три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но их реальное количество может достигать 20 млн. человек.
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