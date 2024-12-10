Кабмін пропонує звільнити власників авто – учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності – від обов’язкових договорів страхування відповідальності

Уряд пропонує звільнити учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності по 31 грудня 2025 року від обов’язкового укладення договорів страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобілів

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12295 про внесення змін до Закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» щодо удосконалення надання послуг для певних категорій осіб.

У пояснювальній записці міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова вказує, що законопроектом пропонується:

- встановити на період дії воєнного стану та на весь рік (до 31 грудня) після його припинення чи скасування для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності такі особливості укладення внутрішніх договорів страхування:

по 31 грудня 2025 року звільнити таких осіб від обов’язкового укладення внутрішнього договору страхування (тобто, від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів);

з 1 січня 2026 року звільнити таких осіб від сплати страхового платежу за внутрішнім договором страхування;

- встановити завдання Кабміну протягом 3 місяців щодо створення механізму для передачі МТСБУ інформації із реєстрів баз (банків) даних, що є необхідною для підтвердження належності осіб до категорій громадян України, що передбачені статтею 13 цього Закону, та реєстрації за такими особами транспортних засобів.

Якщо водій, який є зокрема УБД, вчинить шкоду, то буде здійснюватися регламентна виплата за рахунок коштів централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ. При цьому, МТСБУ не має права зворотної вимоги до такого УБД, крім певних випадків, зокрема, якщо така особа керувала транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або керувала транспортним засобом без права на керування тощо.

Які правила пропонує законопроект

Відповідно до запропонованих урядом змін з дня введення в дію цього закону та до 31 грудня року, наступного після року припинення чи скасування воєнного стану в Україні встановлюються такі особливості укладення внутрішніх договорів страхування наступними категоріями громадян України – учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни та постраждалими учасниками Революції Гідності:

1) розмір страхової премії за внутрішнім договором страхування з початком дії не раніше ніж 1 січня 2026 року для зазначених у цьому пункті категорій громадян України становить 0 гривень за умови дотримання вимог, передбачені пунктом 1 частини першої та частиною другою статті 13 цього Закону.

За внутрішніми договорами страхування, що укладені на умовах цього пункту:

страхові виплати та інші витрати страховиків, пов’язані із врегулювання вимог потерпілих за страховими випадками за такими договорами страхування, підлягають компенсації за рахунок централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ у порядку, обсязі та на умовах, що встановлені Радою МТСБУ із загальних питань;

зобов’язання МТСБУ з компенсації за рахунок централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ таких страхових виплат та інших витрат із врегулювання вимог потерпілих за страховими випадками за такими договорами є активами страховиків, прийнятними для цілей розрахунку регулятивного капіталу та для покриття технічних резервів з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів таких страховиків. Особливості оцінки таких активів можуть встановлюватися в нормативно-правових актах Нацбанку;

2) до 1 січня 2026 року наявність внутрішніх договорів страхування (полісів) в громадян України, що віднесені до категорій учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності, не є обов’язковою;

3) за шкоду, що заподіяна до 31 грудня 2025 року особами, які зазначені у підпункті 2 цього пункту, здійснюється регламентна виплата за рахунок коштів централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ на умовах, що встановлені цим Законом, з підстави, що передбачена пунктом 1 частини першої статті 43 цього Закону. При цьому, МТСБУ не має визначеного пунктом 1 ч. 2 статті 37 цього Закону права зворотної вимоги до особи, що відноситься до зазначених у цьому підпункті категорій громадян України, крім випадків, якщо така особа:

а) керувала транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість реакції;

б) керувала транспортним засобом без права на керування, у тому числі відповідної категорії;

в) після дорожньо-транспортної пригоди за її участю самовільно залишила місце дорожньо-транспортної пригоди чи відмовилася від проходження огляду щодо стану сп’яніння або щодо вживання лікарських засобів, або така особа до проведення зазначеного огляду вжила алкоголь, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, а також лікарські засоби (лікарські препарати), виготовлені на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені);

4) особи, що відносяться до зазначених у цьому пункті категорій громадян України, які уклали внутрішні договори страхування (оформили із страховиком страховий поліс), мають такі ж самі права (зокрема, право на пряме врегулювання, право без залучення відповідних підрозділів Нацполіції спільно скласти з іншим водієм забезпеченого транспортного засобу повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду), обов’язки та несуть таку ж відповідальність, як і інші страхувальники за внутрішніми договорами страхування;

5) страховики, які уклали внутрішній договір страхування із зазначеними у цьому пункті категоріями громадян України, мають такі ж права (зокрема, право зворотної вимоги), обов’язки та несуть таку ж саму відповідальність по відношенню до таких страхувальників на загальних умовах;

6) після здійснення МТСБУ передбаченої підпунктом 2 цього пункту компенсації страховику, права такого страховика, що пов’язані із здійсненням страхової виплати за відповідним внутрішнім договором страхування (зокрема, що передбачені ч. 4 статті 36 та ч. 1 статті 37 цього Закону) переходять до МТСБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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