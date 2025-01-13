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Кабмін надав доступ органам прокуратури та органам досудового розслідування безпосередній доступ до Земельного кадастру

14:39, 13 січня 2025
Також цією постановою уряд вніс зміни у зв’язку з вступом в силу закону, за яким особливо цінні землі, природні заповідники та ліси зможуть за спрощеним порядком перетворити на землі оборони для розміщення на них різних установ МВС.
Кабмін надав доступ органам прокуратури та органам досудового розслідування безпосередній доступ до Земельного кадастру
Джерело фото: zemli.vkursi.pro
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Кабмін постановою від 7 січня 2025 р. №6 вніс зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, якими зокрема передбачив надання доступу до даних кадастру органам прокуратури та органам досудового розслідування. Доступ до Державного земельного кадастру буде надано до відомостей та документів кадастру, які створюються під час його ведення, та витягів з них.

Відповідні зміни внесені до пункту 187. Так, відтепер користування відомостями Державного земельного кадастру здійснюється шляхом надання доступу до нього:

  • банкам під час здійснення операцій з іпотеки;
  • органам державної влади;
  • органам місцевого самоврядування;
  • органам і підрозділам СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом;
  • військовим частинам Держприкордонслужби;
  • органам прокуратури та органам досудового розслідування;
  • особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
  • особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, для виконання зазначених робіт;
  • нотаріусам під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту);
  • приватним виконавцям, арбітражним керуючим під час виконання своїх повноважень.

Крім того, Уряд вніс зміни у зв’язку з вступом в силу закону №3948-IX, за яким особливо цінні землі, природні заповідники та ліси зможуть за спрощеним порядком перетворити на землі оборони для розміщення на них різних установ МВС. Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 4 вересня прийняла в цілому як закон законопроект №11335 щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони.

Постановою Кабміну від 7 січня передбачено, що внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель у випадку, визначеному ч. 12 статті 20 Земельного кодексу, здійснюється за заявою згідно з додатком 12 до цього Порядку особи, яка подала заяву про зміну цільового призначення земельної ділянки особливо цінних земель, земельної лісової ділянки з віднесенням її до земель оборони, до якої додається документація із землеустрою, на підставі якої здійснюється зміна цільового призначення земельної ділянки. У разі коли відповідно до закону зміна цільового призначення земельної ділянки здійснюється без розроблення документації із землеустрою, до заяви додається технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Зміна цільового призначення земельних ділянок державної власності, які після набрання чинності Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони» були віднесені до земель оборони внаслідок зміни цільового призначення земельних ділянок особливо цінних земель, земельних лісових ділянок, забороняється. Відомості про зазначену заборону вносяться до Державного земельного кадастру як відомості про обмеження у використанні земель одночасно із внесенням відомостей про віднесення відповідної земельної ділянки до земель оборони.

Нижче наводимо зміст постанови.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України земельний кадастр земля

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Кабмін надав доступ органам прокуратури та органам досудового розслідування безпосередній доступ до Земельного кадастру

Також цією постановою уряд вніс зміни у зв’язку з вступом в силу закону, за яким особливо цінні землі, природні заповідники та ліси зможуть за спрощеним порядком перетворити на землі оборони для розміщення на них різних установ МВС.

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