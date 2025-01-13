Кабмин предоставил доступ органам прокуратуры и органам досудебного расследования непосредственный доступ к Земельному кадастру

Также этим постановлением правительство внесло изменения в связи с вступлением в силу закона, согласно которому особо ценные земли, природные заповедники и леса смогут по упрощенному порядку превратить в земли обороны для размещения на них различных учреждений МВД.

Источник фото: zemli.vkursi.pro

Кабмин постановлением от 7 января 2025 г. №6 внес изменения в Порядок ведения Государственного земельного кадастра, которыми предусмотрел предоставление доступа к данным кадастра органам прокуратуры и органам досудебного расследования. Доступ к Государственному земельному кадастру будет предоставлен к сведениям и документам кадастра, которые создаются во время его ведения, и выпискам из них.

Соответствующие изменения внесены в пункт 187. Так, теперь пользование сведениями Государственного земельного кадастра осуществляется путем предоставления доступа к нему:

банкам при совершении операций по ипотеке;

органам государственной власти;

органам местного самоуправления;

органам и подразделениям СБУ, осуществляющим контрразведывательную деятельность и борьбу с терроризмом;

воинским частям Госпогранслужбы;

органам прокуратуры и органам досудебного расследования;

лицам, которые в установленном законом порядке включены в Государственный реестр оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков;

лицам, которые в установленном законом порядке включены в Государственный реестр сертифицированных инженеров-землеустроителей и Государственный реестр сертифицированных инженеров-геодезистов, для выполнения указанных работ;

нотариусам при совершении нотариальных действий по земельному участку (кроме удостоверения завещания);

частным исполнителям, арбитражным управляющим при исполнении своих полномочий.

Кроме того, Правительство внесло изменения в связи с вступлением в силу закона №3948-IX, согласно которому особо ценные земли, природные заповедники и леса смогут по упрощенному порядку превратить в земли обороны для размещения на них различных учреждений МВД. Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 4 сентября приняла в целом как закон законопроект №11335 об усовершенствовании механизма обеспечения землями сил обороны.

Постановлением Кабмина от 7 января предусмотрено, что внесение в Государственный земельный кадастр сведений об ограничении в использовании земель в случае, определенном ч. 12 статьи 20 Земельного кодекса, осуществляется по заявлению согласно приложению 12 к этому Порядку лица, подавшего заявление об изменении целевого назначения земельного участка особо ценных земель, земельного лесного участка с отнесением его к землям обороны, к которому прилагается документация с землеустройства, из которого осуществляется изменение целевого назначения земельного участка. В случае если в соответствии с законом изменение целевого назначения земельного участка осуществляется без разработки документации по землеустройству, к заявлению прилагается техническая документация по землеустройству по инвентаризации земель.

Изменение целевого назначения земельных участков государственной собственности, которые после вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизма обеспечения землями сил обороны» были отнесены к землям обороны вследствие изменения целевого назначения земельных участков особо ценных земель, земельных лесных участков, запрещается. Сведения об указанном запрете вносятся в Государственный земельный кадастр как сведения об ограничении в использовании земель одновременно с внесением сведений об отнесении соответствующего земельного участка к землям обороны.

Ниже приводим содержание постановления.

Автор: Наталя Мамченко

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