Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин предоставил доступ органам прокуратуры и органам досудебного расследования непосредственный доступ к Земельному кадастру

14:39, 13 января 2025
Также этим постановлением правительство внесло изменения в связи с вступлением в силу закона, согласно которому особо ценные земли, природные заповедники и леса смогут по упрощенному порядку превратить в земли обороны для размещения на них различных учреждений МВД.
Кабмин предоставил доступ органам прокуратуры и органам досудебного расследования непосредственный доступ к Земельному кадастру
Источник фото: zemli.vkursi.pro
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин постановлением от 7 января 2025 г. №6 внес изменения в Порядок ведения Государственного земельного кадастра, которыми предусмотрел предоставление доступа к данным кадастра органам прокуратуры и органам досудебного расследования. Доступ к Государственному земельному кадастру будет предоставлен к сведениям и документам кадастра, которые создаются во время его ведения, и выпискам из них.

Соответствующие изменения внесены в пункт 187. Так, теперь пользование сведениями Государственного земельного кадастра осуществляется путем предоставления доступа к нему:

  • банкам при совершении операций по ипотеке;
  • органам государственной власти;
  • органам местного самоуправления;
  • органам и подразделениям СБУ, осуществляющим контрразведывательную деятельность и борьбу с терроризмом;
  • воинским частям Госпогранслужбы;
  • органам прокуратуры и органам досудебного расследования;
  • лицам, которые в установленном законом порядке включены в Государственный реестр оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков;
  • лицам, которые в установленном законом порядке включены в Государственный реестр сертифицированных инженеров-землеустроителей и Государственный реестр сертифицированных инженеров-геодезистов, для выполнения указанных работ;
  • нотариусам при совершении нотариальных действий по земельному участку (кроме удостоверения завещания);
  • частным исполнителям, арбитражным управляющим при исполнении своих полномочий.

Кроме того, Правительство внесло изменения в связи с вступлением в силу закона №3948-IX, согласно которому особо ценные земли, природные заповедники и леса смогут по упрощенному порядку превратить в земли обороны для размещения на них различных учреждений МВД. Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 4 сентября приняла в целом как закон законопроект №11335 об усовершенствовании механизма обеспечения землями сил обороны.

Постановлением Кабмина от 7 января предусмотрено, что внесение в Государственный земельный кадастр сведений об ограничении в использовании земель в случае, определенном ч. 12 статьи 20 Земельного кодекса, осуществляется по заявлению согласно приложению 12 к этому Порядку лица, подавшего заявление об изменении целевого назначения земельного участка особо ценных земель, земельного лесного участка с отнесением его к землям обороны, к которому прилагается документация с землеустройства, из которого осуществляется изменение целевого назначения земельного участка. В случае если в соответствии с законом изменение целевого назначения земельного участка осуществляется без разработки документации по землеустройству, к заявлению прилагается техническая документация по землеустройству по инвентаризации земель.

Изменение целевого назначения земельных участков государственной собственности, которые после вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизма обеспечения землями сил обороны» были отнесены к землям обороны вследствие изменения целевого назначения земельных участков особо ценных земель, земельных лесных участков, запрещается. Сведения об указанном запрете вносятся в Государственный земельный кадастр как сведения об ограничении в использовании земель одновременно с внесением сведений об отнесении соответствующего земельного участка к землям обороны.

Ниже приводим содержание постановления.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины земельный кадастр земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
К законопроекту Кабмина о создании Высшего административного суда есть замечания – Офис Президента

А в Верховной Раде не поняли, почему новый суд хотят создать усилиями Кабинета министров и парламента, но не по воле Президента.

Кабмин изменил основания, по которым водители могут покинуть место ДТП и не уведомлять полицию

Правительство изменило условия для составления водителями европротокола и оставления места ДТП.

Кабмин передал автомобили от Верховного Суда в ГСА

Правительство распоряжением передало три авто, которые были закреплены за Верховным Судом, в сферу управления Государственной судебной администрации.

ВСП потерял счет времени и не мотивирует подход к исчислению сроков в дисциплинарных производствах в отношении судей – Алексей Маловацкий

ВСП не учитывает, что законодатель связывает начало дисциплинарного производства по «старым» жалобам на судей не с днем поступления жалобы, а с днем автораспределения, которое было возобновлено с 1 ноября 2023 года после возобновления осуществления ВСП дисциплинарной функции.

Кабмин предоставил доступ органам прокуратуры и органам досудебного расследования непосредственный доступ к Земельному кадастру

Также этим постановлением правительство внесло изменения в связи с вступлением в силу закона, согласно которому особо ценные земли, природные заповедники и леса смогут по упрощенному порядку превратить в земли обороны для размещения на них различных учреждений МВД.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео