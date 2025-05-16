Кабмін визначив травму на рівні з іншими ушкодженнями здоровʼя як причину інвалідності Захисника чи Захисниці України

Уряд вніс зміни, якими визначив травму на рівні з пораненням, контузією, каліцтвом або захворюванням як причину інвалідності або смерті Захисника чи Захисниці України.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабмін вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Зокрема викладено в новій редакції Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, у якій, зокрема, визначено:

право Мінветеранів видавати посвідчення і листи талонів на пільговий проїзд тим учасникам бойових дій, яким такі документи раніше видавали відповідні органи державної влади, ліквідовані без визначення правонаступника в цій частині;

що отримання відповідного посвідчення є окремою послугою, для надання якої особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник війни, член сімʼї загиблого (померлого) ветерана війни, член сімʼї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України (їх законний представник чи уповноважена особа), яка виявила бажання його отримати, подає заяву (у довільній формі) разом із фотокарткою та витягом з ЄДРВВ.

Затверджено Порядок формування та відображення е-посвідчення ветерана.

Визначено травму на рівні з іншими ушкодженнями здоровʼя (поранення, контузія, каліцтво або захворювання) як причину інвалідності або смерті Захисника чи Захисниці України.

Передбачено використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни як підставу для відновлення паперового посвідчення ветерана. Уточнено строки дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким групу інвалідності встановлено із строком перегляду тощо.

Також внесені зміни до постанов Кабміну №119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності», № 1390 «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період воєнного стану», № 685 «Деякі питання встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України».

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