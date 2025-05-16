Кабмін визначив травму на рівні з іншими ушкодженнями здоровʼя як причину інвалідності Захисника чи Захисниці України

Кабмін вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Зокрема викладено в новій редакції Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, у якій, зокрема, визначено:
Затверджено Порядок формування та відображення е-посвідчення ветерана.
Визначено травму на рівні з іншими ушкодженнями здоровʼя (поранення, контузія, каліцтво або захворювання) як причину інвалідності або смерті Захисника чи Захисниці України.
Передбачено використання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни як підставу для відновлення паперового посвідчення ветерана. Уточнено строки дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни, яким групу інвалідності встановлено із строком перегляду тощо.
Також внесені зміни до постанов Кабміну №119 «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності», № 1390 «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період воєнного стану», № 685 «Деякі питання встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України».
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