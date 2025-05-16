Кабмин определил травму наравне с другими повреждениями здоровья как причину инвалидности Защитника или Защитницы Украины

Правительство внесло изменения, которыми определило травму наравне с ранением, контузией, увечьем или заболеванием как причину инвалидности или смерти Защитника или Защитницы Украины.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабмин внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны, Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью вследствие войны, Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины, Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

В частности, в новой редакции изложено Положение о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны, в котором, в частности, определено:

• право Минветеранов выдавать удостоверения и письма талонов на льготный проезд тем участникам боевых действий, которым такие документы ранее выдавали соответствующие органы государственной власти, ликвидированные без определения правопреемника в этой части;

• что получение соответствующего удостоверения является отдельной услугой, для предоставления которой лицо с инвалидностью вследствие войны, участник войны, член семьи погибшего (умершего) ветерана войны, член семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины (их законный представитель или уполномоченное лицо), выразившее желание его получить, подает заявление (в произвольной форме) вместе с фотокарточкой и выпиской из ЕГРВВ.

Утвержден Порядок формирования и отображения электронного удостоверения ветерана.

Определена травма наравне с другими повреждениями здоровья (ранение, контузия, увечье или заболевание) как причина инвалидности или смерти Защитника или Защитницы Украины.

Предусмотрено использование выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны как основание для восстановления бумажного удостоверения ветерана. Уточнены сроки действия удостоверений лиц с инвалидностью вследствие войны, которым группа инвалидности установлена со сроком пересмотра, и т.д.

Также внесены изменения в постановления Кабмина №119 «Некоторые вопросы социальной защиты пострадавших участников Революции Достоинства», №1390 «Некоторые вопросы срока действия удостоверений лиц с инвалидностью вследствие войны на период военного положения», №685 «Некоторые вопросы установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины».

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