Украинская делегация на переговорах общается с российской через переводчика – СМИ

Украина на переговорах общается с РФ через переводчика.

Источник фото: Getty Images

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Украинская делегация на переговорах в Стамбуле общается с российской стороной через переводчика. Об этом сообщили источники в украинской делегации, пишут в медиа.

Отметим, что в Стамбуле началась трехсторонняя встреча между делегациями Украины, России и Турции – первые переговоры в таком формате с начала полномасштабного вторжения РФ.

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В состав также вошли первые заместители министра иностранных дел, СБУ, ГУР и другие высокопоставленные чиновники. Перед началом переговоров Умеров заявил, что ключевыми условиями достижения мира являются как минимум 30-дневное полное прекращение огня, возвращение незаконно депортированных украинских детей и обмен военнопленными по формуле «всех на всех».

Российскую сторону на переговорах представляет Владимир Мединский, который уже возглавлял делегацию во время переговоров в 2022 году. Вместе с ним прибыли заместители министров обороны и иностранных дел РФ, а также начальник Главного управления Генштаба.

Турция выступает посредником в процессе и принимает стороны на своей площадке.

Добавим, Андрей Ермак заявил, что попытки россиян связать переговоры с 2022 годом не сработают.

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