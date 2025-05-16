Подать заявление на госслужбу можно будет через Дію

В Украине запустили цифровой эксперимент - госслужба в один клик.

Фото: news.dtkt.ua

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В Украине запускают цифровой эксперимент: теперь податься на работу в госструктуры можно будет полностью онлайн - через портал «Дія». Соответствующее постановление принял Кабинет Министров. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет об экспериментальном проекте, рассчитанном на два года. На первом этапе подавать документы онлайн можно будет для трудоустройства в Министерстве цифровой трансформации, Министерстве экономики и на государственное предприятие «Дія».

Процедура касается:

поступления на госслужбу категорий «Б» и «В»;

назначения на должности работников госорганов, которые выполняют функции обслуживания;

трудоустройства в ГП «Дія».

Вся подача документов и информации - исключительно через портал «Дія». Участниками эксперимента станут Минцифра, Минэкономики, НАГС, ГП «Дія» и граждане Украины, желающие приобщиться к госслужбе в цифровом формате.

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