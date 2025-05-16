Подати заяву на держслужбу можна буде через Дію

В Україні запускають цифровий експеримент: тепер податися на роботу в держструктури можна буде повністю онлайн — через портал «Дія». Відповідну постанову ухвалив Кабінет Міністрів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Мова йде про експериментальний проєкт, розрахований на два роки. На першому етапі подавати документи онлайн можна буде для працевлаштування у Міністерстві цифрової трансформації, Міністерстві економіки та на державне підприємство «Дія».
Процедура стосується:
Вся подача документів та інформації — виключно через портал «Дія». Учасниками експерименту стануть Мінцифра, Мінекономіки, НАДС, ДП «Дія» та громадяни України, які бажають долучитися до держслужби в цифровому форматі.
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