Начальник обласного ТЦК буде відповідати за погодження масових заходів у Тернопільській області

13:57, 5 вересня 2025
За погодження мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів у Тернопільській області буде відповідати начальник обласного ТЦК – обласна держадміністрація.
Відповідальним за погодження масових заходів у Тернопільській області визначено начальника Тернопільського обласного ТЦК. Про це повідомила Тернопільська обласна держадміністрація.

«Змінено порядок погодження масових заходів у Тернопільській області. На виконання наказу командувача військ ОК «Захід» ухвалено рішення Ради оборони Тернопільської області від 3 вересня 2025 року, яким змінено порядок погодження масових (урочистих) заходів на території області.

Відтепер відповідальним за погодження масових заходів визначено начальника Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)», зазначили в ОДА.

Нагадаємо, нещодавно в Україні змінили правила проведення масових заходів.

Так, організатори таких заходів у Києві повинні попередньо узгоджувати їх проведення з Генеральним штабом ЗСУ. А в інших регіонах – з військовим командуванням. Відповідне доручення надано прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Також в Тернопільській ОДА повідомили про умови проведення масових заходів під час воєнного стану.

А саме, проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів під час воєнного стану можливе лише за умови попереднього письмового погодження.

Організатори зобов’язані не пізніше ніж за 10 робочих днів подати відповідне повідомлення до виконавчих органів місцевого самоврядування.

Виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад мають надсилати узагальнені заявки не пізніше ніж за 7 робочих днів для погодження начальнику Тернопільського обласного ТЦК на електронну адресу.

Рішення щодо погодження заходів ухвалюється виконавчим комітетом відповідної ради як:

затвердження заходу у зведеному плані проведення масових заходів на території громади;

погодження проведення;

відсутність заперечень щодо проведення.

Після погодження заходів виконавчий комітет відповідної ради формує узагальнений пакет документів (перелік заходів + рішення виконкому) і подає узагальнену заявку на погодження начальнику обласного ТЦК.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», з рішенням про погодження масових заходів у Києві можуть виникнути певні юридичні питання.

Автор: Наталя Мамченко

Тернопіль ОДА ТЦК

