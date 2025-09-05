Практика судов
Начальник областного ТЦК будет отвечать за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области

13:57, 5 сентября 2025
За согласование митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий в Тернопольской области будет отвечать начальник областного ТЦК — областная госадминистрация.
Ответственным за согласование массовых мероприятий в Тернопольской области определен начальник Тернопольского областного ТЦК. Об этом сообщила Тернопольская областная госадминистрация.

«Изменен порядок согласования массовых мероприятий в Тернопольской области. Во исполнение приказа командующего войсками ОК «Запад» принято решение Совета обороны Тернопольской области от 3 сентября 2025 года, которым изменен порядок согласования массовых (торжественных) мероприятий на территории области.

Отныне ответственным за согласование массовых мероприятий определен начальник Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)», — отметили в ОГА.

Напомним, недавно в Украине изменили правила проведения массовых мероприятий.

Так, организаторы таких мероприятий в Киеве должны предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом ВСУ. А в других регионах — с военным командованием. Соответствующее поручение дано премьер-министром Юлией Свириденко.

Также в Тернопольской ОГА сообщили об условиях проведения массовых мероприятий во время военного положения.

А именно, проведение мирных собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий во время военного положения возможно только при условии предварительного письменного согласования.

Организаторы обязаны не позднее чем за 10 рабочих дней подать соответствующее уведомление в исполнительные органы местного самоуправления.

Исполнительные комитеты городских, поселковых и сельских советов должны присылать обобщенные заявки не позднее чем за 7 рабочих дней для согласования начальнику Тернопольского областного ТЦК на электронный адрес.

Решение о согласовании мероприятий принимается исполнительным комитетом соответствующего совета как:

  • утверждение мероприятия в сводном плане проведения массовых мероприятий на территории общины;
  • согласование проведения;
  • отсутствие возражений относительно проведения.

После согласования мероприятий исполнительный комитет соответствующего совета формирует обобщенный пакет документов (перечень мероприятий + решение исполкома) и подает обобщенную заявку на согласование начальнику областного ТЦК.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с решением о согласовании массовых мероприятий в Киеве могут возникнуть определенные юридические вопросы.

Автор: Наталя Мамченко

