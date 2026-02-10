Квоти для забезпечення незалежності судової влади: як Рада обирає і звільняє членів ВРП

Парламент розпочав процедуру відбору кандидатів у члени ВРП

Як вже писала «Судово-юридична газета» Апарат Верховної Ради України за поданням Комітету з питань правової політики оголосив конкурс на зайняття двох вакантних посад членів Вищої ради правосуддя.

Оголошення конкурсу за квотою Верховної Ради відбулося 9 лютого 2026 року, оскільки вже у серпні 2026 року спливає строк повноважень двох чинних членів ВРП, обраних парламентом.

Конкурс регулюється статтею 208-1 Регламенту Верховної Ради та Законом про Вищу раду правосуддя. Не пізніше ніж за шість місяців до завершення повноважень члена ВРП або протягом 14 днів після дострокового припинення його повноважень Апарат Верховної Ради за поданням профільного комітету публікує оголошення про конкурс.

Протягом 25 днів із моменту оголошення претенденти подають документи, передбачені Законом «Про Вищу раду правосуддя». Інформація про кандидатів та більшість поданих документів оперативно оприлюднюється на сайті парламенту.

Профільний парламентський комітет перевіряє відповідність поданих документів законодавчим вимогам. Особи, які не відповідають встановленим критеріям або не подали повний пакет документів, припиняють участь у конкурсі.

Після цього документи кандидатів передаються для проведення спеціальної перевірки відповідно до антикорупційного законодавства та до Етичної ради для оцінювання професійної етики та доброчесності.

Етична рада формує висновки щодо відповідності кандидатів критеріям доброчесності та подає до Верховної Ради список рекомендованих осіб. Кількість кандидатів у списку має щонайменше вдвічі перевищувати кількість вакансій.

Якщо кількості кандидатів недостатньо оголошується новий конкурс.

Після завершення перевірок кандидатів профільний комітет проводить попереднє обговорення кандидатур та подає Верховній Раді:

-рішення комітету щодо кандидатів;

-довідки про спецперевірку;

-висновки Етичної ради;

-документи кандидатів.

Народні депутати отримують ці матеріали не пізніше ніж за три дні до голосування. Кожен кандидат має право виступити у сесійній залі та відповісти на запитання депутатів.

Добір здійснюється у два етапи:

Відкрите рейтингове голосування щодо кожного кандидата, та відкрите голосування за список кандидатів відповідно до кількості вакансій більшістю від конституційного складу парламенту. Якщо рішення не ухвалено, проводиться повторний добір. У разі повторної невдачі оголошується новий конкурс.

Парламент завчасно розпочав процедуру, щоб до серпня 2026 року Етична рада встигла провести всі перевірки та співбесіди, а Верховна Рада — проголосувати.

Зазначимо, що загалом Вища рада правосуддя складається з 21 члена:

-10 членів обирає з'їзд суддів України.

-По 2 члени призначає Президент України.

-По 2 члени обирає Верховна Рада України (відкриті конкурси за регламентом).

-По 2 члени обирає з'їзд адвокатів України.

- По 2 члени обирає конференція прокурорів України.

-По 2 члени обирає з'їзд представників наукових установ та закладів вищої освіти

- та Голови ВРП Григорія Усика, обраного ХІХ позачерговим з'їздом суддів 11 січня 2023.

Наразі, дві посади від ВРУ займають Роман Маселко (адвокат, екс-член Громадської ради доброчесності) та Микола Мороз (кандидат юридичних наук), обрані у серпні 2022 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» кандидати були обрані Верховною Радою 15 серпня 2022 року. Їхні повноваження закінчаться в серпні 2026 року, після чого вони йдуть з посад.

Строк дії повноважень членів ВРП складає 4 роки. Повноваження спливають автоматично, що ініціює нові конкурси за 6 місяців.

