Квоты для обеспечения независимости судебной власти: как Рада выбирает и увольняет членов ВСП

Парламент начал процедуру отбора кандидатов в члены ВСП.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Аппарат Верховной Рады Украины по представлению Комитета по вопросам правовой политики объявил конкурс на занятие двух вакантных должностей членов Высшего совета правосудия.

Объявление конкурса по квоте Верховной Рады состоялось 9 февраля 2026 года, так как уже в августе 2026 года истекает срок полномочий двух действующих членов ВСП, избранных парламентом.

Конкурс регулируется статьей 208-1 Регламента Верховной Рады и Законом о Высшем совете правосудия. Не позднее чем за шесть месяцев до завершения полномочий члена ВСП или в течение 14 дней после досрочного прекращения его полномочий Аппарат Верховной Рады по представлению профильного комитета публикует объявление о конкурсе.

В течение 25 дней с момента объявления претенденты подают документы, предусмотренные Законом «О Высшем совете правосудия». Информация о кандидатах и большинство поданных документов оперативно обнародуются на сайте парламента.

Профильный парламентский комитет проверяет соответствие поданных документов законодательным требованиям. Лица, не соответствующие установленным критериям или не подавшие полный пакет документов, прекращают участие в конкурсе.

После этого документы кандидатов передаются для проведения специальной проверки в соответствии с антикоррупционным законодательством и в Этический совет для оценки профессиональной этики и добропорядочности.

Этический совет формирует выводы о соответствии кандидатов критериям добропорядочности и подает в Верховную Раду список рекомендованных лиц. Количество кандидатов в списке должно как минимум вдвое превышать количество вакансий.

Если количества кандидатов недостаточно, объявляется новый конкурс.

После завершения проверок кандидатов профильный комитет проводит предварительное обсуждение кандидатур и подает Верховной Раде:

решение комитета по кандидатам;

справки о спецпроверке;

выводы Этического совета;

документы кандидатов.

Народные депутаты получают эти материалы не позднее чем за три дня до голосования. Каждый кандидат имеет право выступить в сессионном зале и ответить на вопросы депутатов.

Отбор осуществляется в два этапа: Открытое рейтинговое голосование по каждому кандидату и открытое голосование за список кандидатов в соответствии с количеством вакансий большинством от конституционного состава парламента. Если решение не принято, проводится повторный отбор. В случае повторной неудачи объявляется новый конкурс.

Парламент заблаговременно начал процедуру, чтобы к августу 2026 года Этический совет успел провести все проверки и собеседования, а Верховная Рада — проголосовать.

Отметим, что всего Высший совет правосудия состоит из 21 члена:

- 10 членов выбирает съезд судей Украины.

- По 2 члена назначает Президент Украины.

- По 2 члена выбирает Верховная Рада Украины (открытые конкурсы по регламенту).

- По 2 члена выбирает съезд адвокатов Украины.

- По 2 члены выбирает конференция прокуроров Украины.

- По 2 члена выбирает съезд представителей научных учреждений и высших учебных заведений.

- и Председателя ВСП Григория Усика, избранного ХІХ внеочередным съездом судей 11 января 2023 года.

На данный момент две должности от ВРУ занимают Роман Маселко (адвокат, экс-член Общественного совета добропорядочности) и Николай Мороз (кандидат юридических наук), избранные в августе 2022 года.

Как ранее писала Судебно-юридическая газета, кандидаты были избраны Верховной Радой 15 августа 2022 года. Их полномочия будут истекать в августе 2026 года, после чего они уходят с должностей.

Срок действия полномочий членов ВСП составляет 4 года. Полномочия истекают автоматически, что инициирует новые конкурсы за 6 месяцев.

