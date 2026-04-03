Новий склад Ради суддів України розпочав роботу: у порядку денному відбір до КСУ та оновлення комітетів

10:50, 3 квітня 2026
У Києві розпочав роботу новообраний склад Ради суддів України.
У Києві 3 квітня розпочалося перше засідання новообраного складу Ради суддів України.

Засідання Ради відкрив голова РСУ Віталій Саліхов, зазначивши важливість роботи органу суддівського самоврядування, особливо в умовах війни.

Він нагадав, що відповідно до Положення про Раду суддів України, затвердженого у 2020 році, засідання є правомочним за умови присутності більше половини від загальної кількості членів Ради.

За його словами, у засіданні беруть участь 29 членів Ради суддів України, один із них долучився онлайн, тому засідання є правомочним і може розпочати свою роботу.

Крім того, в засіданні Ради суддів беруть участь запрошені гості. Серед них — Олександр Мамалуй та Голова КАС Верховного Суду Ігор Дашутін.

Олександр Мамалуй— заступник Голови Верховного Суду, наголосив на необхідності уникати популізму у питаннях фінансування судової системи. За його словами, в умовах тривалої війни державні ресурси залишаються обмеженими, тому головним завданням наразі є збереження існуючих гарантій і можливостей функціонування судової влади.

«Ми розуміємо, що війна може тривати довго, і коштів більше не ставатиме — їх може ставати лише менше. Тому наше головне завдання сьогодні — не втратити те, що вже є. Про розвиток будемо думати пізніше, а зараз потрібно зосередити зусилля на збереженні існуючих можливостей та на боротьбі з тими викликами, які ми реально можемо подолати», — зазначив він.

Голова КАС Верховного Суду Ігор Дашутін озвучив першочергові завдання у роботі нового складу органу. Було підкреслено, що на початку роботи новому складу Ради необхідно визначити ключові напрями діяльності та розпочати планування подальших кроків.

Під час засідання Рада суддів проголосувала одноголосно за затвердження порядку денного.

  1. Питання про відповідність осіб, які претендують на посаду судді КСУ, вимогам Конституції та профільного закону.
  2. Визначення організаційної структури та затвердження персонального складу Комітетів Ради суддів України.
  3. Актуалізація складу комісій та робочих груп, утворених РСУ спільно з іншими органами державної влади.
  4. Питання повноважень членів РСУ, які працюють у областях України.
  5. Затвердження орієнтовного графіка чергових засідань Ради суддів України на весь 2026 рік.
  6. Різне.

