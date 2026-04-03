Новый состав Совета судей Украины начал работу: в повестке дня — отбор в КСУ и обновление комитетов

10:50, 3 апреля 2026
В Киеве начал работу новоизбранный состав Совета судей Украины.
Новый состав Совета судей Украины начал работу: в повестке дня — отбор в КСУ и обновление комитетов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 3 апреля началось первое заседание новоизбранного состава Совета судей Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Заседание Совета открыл председатель РСУ Виталий Салихов, отметив важность работы органа судейского самоуправления, особенно в условиях войны.

Он напомнил, что в соответствии с Положением о Совете судей Украины, утвержденным в 2020 году, заседание является правомочным при условии присутствия более половины от общего количества членов Совета.

По его словам, в заседании принимают участие 29 членов Совета судей Украины, один из них присоединился онлайн, поэтому заседание является правомочным и может начать свою работу.

Кроме того, в заседании Совета судей принимают участие приглашенные гости. Среди них Александр Мамалуй и Председатель КАС Верховного Суда Игорь Дашутин.

Александр Мамалуй — заместитель Председателя Верховного Суда, подчеркнул необходимость избегать популизма в вопросах финансирования судебной системы. По его словам, в условиях длительной войны государственные ресурсы остаются ограниченными, поэтому главной задачей сейчас является сохранение существующих гарантий и возможностей функционирования судебной власти.

«Мы понимаем, что война может длиться долго, и денег больше не станет — их может становиться только меньше. Поэтому наша главная задача сегодня — не потерять то, что уже есть. О развитии будем думать позже, а сейчас нужно сосредоточить усилия на сохранении существующих возможностей и на борьбе с теми вызовами, которые мы реально можем преодолеть», — отметил он.

Председатель КАС Верховного Суда Игорь Дашутин озвучил первоочередные задачи в работе нового состава органа. Было подчеркнуто, что в начале работы новому составу Совета необходимо определить ключевые направления деятельности и начать планирование дальнейших шагов.

В ходе заседания Совет судей проголосовал единогласно за утверждение повестки дня.

  1. Вопрос о соответствии лиц, претендующих на должность судьи КСУ, требованиям Конституции и профильного закона.
  2. Определение организационной структуры и утверждение персонального состава Комитетов Совета судей Украины.
  3. Актуализация состава комиссий и рабочих групп, созданных ССУ совместно с другими органами государственной власти.
  4. Вопрос полномочий членов ССУ, работающих в областях Украины.
  5. Утверждение ориентировочного графика очередных заседаний Совета судей Украины на весь 2026 год.
  6. Разное.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья КСУ Киев РСУ

