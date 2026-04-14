ВРП розглянула кандидатури до апеляційних судів: частину підтримано, щодо окремих — оголошено перерву

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів.

Вища рада правосуддя 14 квітня на своєму засіданні розглянула матеріали щодо внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади до апеляційних судів. Це питання було першим у порядку денному.

Члени ВРП ухвалили рішення про внесення подань щодо двох кандидатів, які пройшли необхідні перевірки та відповідають вимогам законодавства, зокрема:

— Киричка Станіслава Анатолійовича — на посаду судді Чернігівського апеляційного суду. Стаж роботи на посаді судді перевищує 15 років. Рішення підтримано більшістю голосів (14 — «за», 1 — «проти»).

— Прачук Олену Василівну — на посаду судді Чернігівського апеляційного суду, після обговорення питань щодо її суддівської діяльності та окремих рішень. Зокрема, під час засідання порушувались питання законності рішення про позбавлення батьківських прав матері, а також допиту 12-річної дитини без участі представників. Окремо зверталася увага на ухвалення рішення у справі про визначення місця проживання дитини без висновку органу опіки та піклування. Рішення підтримано (14 — «за», 1 — «проти»).

Оголошено перерву в розгляді матеріалів щодо внесення подань Президентові України про призначення Карапути Олени Олександрівни та Куксюка Андрія Леонтійовича на посади суддів Чернігівського апеляційного суду

