ВСП рассмотрел кандидатуры в апелляционные суды: часть поддержана, по отдельным — объявлен перерыв

Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 14 апреля на своем заседании рассмотрел материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в апелляционные суды. Это вопрос был первым в повестке дня.

Члены ВСП приняли решение о внесении представлений по двум кандидатам, которые прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям законодательства, в частности:

— Киричка Станислава Анатольевича — на должность судьи Черниговского апелляционного суда. Стаж работы на должности судьи превышает 15 лет. Решение поддержано большинством голосов (14 — «за», 1 — «против»).

— Прачук Елену Васильевну — на должность судьи Черниговского апелляционного суда, после обсуждения вопросов относительно ее судейской деятельности и отдельных решений. В частности, во время заседания поднимались вопросы законности решения о лишении родительских прав матери, а также допроса 12-летнего ребенка без участия представителей. Отдельно обращалось внимание на принятие решения по делу об определении места проживания ребенка без заключения органа опеки и попечительства. Решение поддержано (14 — «за», 1 — «против»).

Объявлен перерыв в рассмотрении материалов о внесении представлений Президенту Украины о назначении Карапуты Елены Александровны и Куксюка Андрея Леонтьевича на должности судей Черниговского апелляционного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.