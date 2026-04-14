ВСП рассмотрел кандидатуры в апелляционные суды: часть поддержана, по отдельным — объявлен перерыв

12:55, 14 апреля 2026
Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 14 апреля на своем заседании рассмотрел материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в апелляционные суды. Это вопрос был первым в повестке дня.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Члены ВСП приняли решение о внесении представлений по двум кандидатам, которые прошли необходимые проверки и соответствуют требованиям законодательства, в частности:

Киричка Станислава Анатольевича — на должность судьи Черниговского апелляционного суда. Стаж работы на должности судьи превышает 15 лет. Решение поддержано большинством голосов (14 — «за», 1 — «против»).

Прачук Елену Васильевну — на должность судьи Черниговского апелляционного суда, после обсуждения вопросов относительно ее судейской деятельности и отдельных решений. В частности, во время заседания поднимались вопросы законности решения о лишении родительских прав матери, а также допроса 12-летнего ребенка без участия представителей. Отдельно обращалось внимание на принятие решения по делу об определении места проживания ребенка без заключения органа опеки и попечительства. Решение поддержано (14 — «за», 1 — «против»).

Объявлен перерыв в рассмотрении материалов о внесении представлений Президенту Украины о назначении Карапуты Елены Александровны и Куксюка Андрея Леонтьевича на должности судей Черниговского апелляционного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья апелляционные суды ВСП

ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

ВСП рассмотрел кандидатуры в апелляционные суды: часть поддержана, по отдельным — объявлен перерыв

Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей.

Для последствий технических ошибок в публичных реестрах установят правила: что предусматривают изменения в ГК

Технические ошибки в публичных реестрах урегулируют законом.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

В Уголовном кодексе за международные преступления предлагают предусмотреть конфискацию имущества как меру наказания

В Раде предлагают расширить нормы, касающиеся конфискации имущества как наказания за международные преступления, связанные с агрессией рф против Украины.

