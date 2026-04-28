Бізнесу доведеться змінити правила роботи: Prozorro переходить на закупівлі без паперу

Електронна система публічних закупівель переходить до нового етапу модернізації: в Prozorro запрацюють нові інструменти контролю, перевірки бенефіціарів та інтеграції з державними реєстрами.

Електронна система закупівель переходить до етапу функціональної модернізації, спрямованої на повну цифровізацію процедур закупівель. У ІІ кварталі 2026 року для замовників і учасників ринку очікується впровадження оновлених критеріїв ідентифікації товарів, автоматизації перевірки кінцевих бенефіціарних власників, а також інтеграції системи з міжнародними інвестиційними та аналітичними платформами.

Модернізація системи закупівель у 2026 році фокусується на створенні повністю безпаперової моделі робот. Планується впровадження автоматичних інтеграцій із державними реєстрами, зокрема ЄДР та системою DREAM, посилення контролю за походженням товарів, а також запуск нових інструментів модерації ринку в Prozorro Market, що мають знизити корупційні ризики та підвищити рівень конкуренції.

Для замовників ці зміни означають суттєве спрощення процедур завдяки оновленим електронним кабінетам центрів закупівельних організацій та використанню стандартизованих шаблонів договорів. Для бізнесу — це розширення доступу до участі у закупівлях, зокрема через механізми краудсорсингу, а також вирівнювання умов конкуренції для товарів із країн-учасниць Угоди GPA.

Основні напрямки модернізації

Деталізація предмета закупівлі та валідація даних

Згідно з планом доопрацювань електронної системи закупівель на ІІ квартал 2026 року, окрему увагу приділено удосконаленню процедури Запиту пропозицій постачальників.

Одним із головних нововведень стане запровадження обов’язкового поля «країна походження товару», що дозволить замовникам ідентифікувати походження продукції ще на етапі подання пропозицій.

Також поле «умови поставки» набуде статусу обов’язкового для заповнення, що потребуватиме внесення відповідних змін до постанови КМУ № 822.

Додатково система отримає механізм автоматичної валідації категорій товарів з електронного каталогу. Це дозволить мінімізувати технічні помилки при формуванні закупівель та підвищити коректність класифікації предметів закупівлі.

Прозорість власності

Окремим напрямом змін є оновлення функціоналу щодо відображення кінцевого бенефіціарного власника.

У конкурентних закупівлях інформація про КБВ буде підтягуватися автоматично через інтеграцію з Єдиним державним реєстром.

Нагадаємо, що згідно з вимогами Особливостей здійснення публічних закупівель, зокрема, з посиланням на п. 11, замовники при укладенні прямих договорів без використання ЕСЗ зобов’язані забезпечити належне наповнення звіту про виконання договору. Тобто, у разі закупівель за пунктом 11 Особливостей замовник оприлюднює звіт про договір із зазначенням даних про кінцевого бенефіціарного власника контрагента, включно з ПІБ, громадянством, структурою власності та характером бенефіціарного впливу. Водночас при закупівлях до 50 тисяч гривень, здійснених без використання ЕСЗ, звіт не оприлюднюється, а вимоги щодо розкриття інформації про КБВ не застосовуються.

Prozorro Market

Замість неефективних зовнішніх Google-форм у систему інтегровано функціонал «Звернення про порушення». Це оновлення, вже реалізоване в межах змін до Постанови № 822 і дозволяє замовникам скаржитися на постачальників безпосередньо у блоці контракту у випадках:

відмови від підписання договору;

офіційної письмової відмови після вибору переможцем;

невиконання зобов’язань за раніше укладеними угодами («негативний бекграунд»).

Оскільки причини звернення стосуються умов виконання контракту конкретним постачальником, блок звернення відображається в блоці контракту, а не в самій закупівлі.

Юридичні наслідки для порушників включають блокування доступу до каталогу на 90 днів, якщо постачальник має 3 підтверджені порушення щодо відмови укладати договір протягом одного місяця або 5 таких порушень протягом кварталу, а також повне виключення з каталогу на 120 днів за систематичне невиконання умов договорів.

Міжнародні зобов’язання та локалізація

Система модернізована для забезпечення чесної конкуренції відповідно до Угоди про державні закупівлі (GPA) та інших міжнародних договорів.

Виробники з країн GPA тепер можуть брати участь у закупівлях на рівні з українськими виробниками локалізованих товарів. Для цього у Prozorro Market запрацював функціонал додавання товарів через інструмент краудсорсингу. Постачальник вказує країну походження, а адміністратор категорії перевіряє відповідність вимогам.

Краудсорсинг дозволяє постачальникам, як і зареєстрованим користувачам системи, самостійно додавати нові товари до електронного каталогу, роблячи його різноманітнішим та полегшуючи закупівлі для замовників.

Розширення контролюючих та аналітичних функцій

Оновлення Prozorro передбачає суттєве посилення контрольних та аналітичних інструментів з боку державних органів.

Для Державної аудиторської служби України планується доопрацювання системи ризик-індикаторів із відображенням конкретних спрацьованих ризиків у процесі моніторингу закупівель.

Також оновлюється API-інтеграція з системою управління відбудовою DREAM, що забезпечить відстеження повного циклу реалізації проєктів у сфері публічних інвестицій та відбудови.

Окремо для АРМА розробляється функціонал проведення аукціонів з відбору управителів активів, отриманих у межах проваджень щодо корупційних правопорушень.

Оптимізація роботи ЦЗО

Також команда Prozorro випустила другий реліз Кабінету ЦЗО — інструменту для щоденної роботи централізованих закупівельних організацій.

Зокрема, впроваджено інструменти для масового редагування та завантаження товарів через Excel-файли — до 10 тисяч позицій одночасно. Централізовані закупівельні організації отримали можливість масово змінювати статуси товарів, що значно прискорює менеджмент категорій у маркетплейсі

У результаті Prozorro поступово перетворюється з інструмента проведення торгів на комплексну аналітичну платформу, яка дозволяє контролювати закупівлі та проєкти відбудови в режимі реального часу.

