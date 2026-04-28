Бизнесу придется сменить правила работы: Prozorro переходит на закупки без бумаги

Электронная система публичных закупок переходит к новому этапу модернизации: в Prozorro заработают новые инструменты контроля, проверки бенефициаров и интеграции с государственными реестрами.

Электронная система закупок переходит к этапу функциональной модернизации, направленной на полную цифровизацию процедур закупок. Во ІІ квартале 2026 года для заказчиков и участников рынка ожидается внедрение обновленных критериев идентификации товаров, автоматизации проверки конечных бенефициарных владельцев, а также интеграции системы с международными инвестиционными и аналитическими платформами.

Модернизация системы закупок в 2026 году фокусируется на создании полностью безбумажной модели работы. Планируется внедрение автоматических интеграций с государственными реестрами, в частности ЕГР и системой DREAM, усиление контроля за происхождением товаров, а также запуск новых инструментов модерации рынка в Prozorro Market, которые должны снизить коррупционные риски и повысить уровень конкуренции.

Для заказчиков эти изменения означают существенное упрощение процедур благодаря обновленным электронным кабинетам централизованных закупочных организаций и использованию стандартизированных шаблонов договоров. Для бизнеса — это расширение доступа к участию в закупках, в частности через механизмы краудсорсинга, а также выравнивание условий конкуренции для товаров из стран-участниц Соглашения GPA.

Основные направления модернизации

Детализация предмета закупки и валидация данных

Согласно плану доработок электронной системы закупок на II квартал 2026 года, отдельное внимание уделено усовершенствованию процедуры Запроса предложений поставщиков.

Одним из главных нововведений станет введение обязательного поля «страна происхождения товара», что позволит заказчикам идентифицировать происхождение продукции еще на этапе подачи предложений.

Также поле «условия поставки» приобретет статус обязательного для заполнения, что потребует внесения соответствующих изменений в постановление КМУ № 822.

Дополнительно система получит механизм автоматической валидации категорий товаров из электронного каталога. Это позволит минимизировать технические ошибки при формировании закупок и повысить корректность классификации предметов закупки.

Прозрачность собственности

Отдельным направлением изменений является обновление функционала по отображению конечного бенефициарного владельца (КБВ).

В конкурентных закупках информация о КБВ будет подтягиваться автоматически через интеграцию с Единым государственным реестром.

Напомним, что согласно требованиям Особенностей осуществления публичных закупок, в частности, со ссылкой на п. 11, заказчики при заключении прямых договоров без использования ЭСЗ обязаны обеспечить надлежащее наполнение отчета о выполнении договора. То есть, в случае закупок по пункту 11 Особенностей заказчик обнародует отчет о договоре с указанием данных о конечном бенефициарном владельце контрагента, включая ФИО, гражданство, структуру собственности и характер бенефициарного влияния. В то же время при закупках до 50 тысяч гривен, осуществленных без использования ЭСЗ, отчет не обнародуется, а требования по раскрытию информации о КБВ не применяются.

Prozorro Market

Вместо неэффективных внешних Google-форм в систему интегрирован функционал «Обращение о нарушении». Это обновление, уже реализованное в рамках изменений в Постановление № 822, позволяет заказчикам жаловаться на поставщиков непосредственно в блоке контракта в случаях:

отказа от подписания договора;

официального письменного отказа после выбора победителем;

невыполнения обязательств по ранее заключенным соглашениям («негативный бэкграунд»).

Поскольку причины обращения касаются условий выполнения контракта конкретным поставщиком, блок обращения отображается в блоке контракта, а не в самой закупке.

Юридические последствия для нарушителей включают блокировку доступа к каталогу на 90 дней, если поставщик имеет 3 подтвержденных нарушения по отказу заключать договор в течение одного месяца или 5 таких нарушений в течение квартала, а также полное исключение из каталога на 120 дней за систематическое невыполнение условий договоров.

Международные обязательства и локализация

Система модернизирована для обеспечения честной конкуренции в соответствии с Соглашением о государственных закупках (GPA) и другими международными договорами.

Производители из стран GPA теперь могут участвовать в закупках наравне с украинскими производителями локализованных товаров. Для этого в Prozorro Market заработал функционал добавления товаров через инструмент краудсорсинга. Поставщик указывает страну происхождения, а администратор категории проверяет соответствие требованиям.

Краудсорсинг позволяет поставщикам, как и зарегистрированным пользователям системы, самостоятельно добавлять новые товары в электронный каталог, делая его более разнообразным и облегчая закупки для заказчиков.

Расширение контролирующих и аналитических функций

Обновление Prozorro предусматривает существенное усиление контрольных и аналитических инструментов со стороны государственных органов.

Для Государственной аудиторской службы Украины планируется доработка системы риск-индикаторов с отображением конкретных сработавших рисков в процессе мониторинга закупок.

Также обновляется API-интеграция с системой управления восстановлением DREAM, что обеспечит отслеживание полного цикла реализации проектов в сфере публичных инвестиций и восстановления.

Отдельно для АРМА разрабатывается функционал проведения аукционов по отбору управляющих активами, полученными в рамках производств по коррупционным правонарушениям.

Оптимизация работы ЦЗО

Также команда Prozorro выпустила второй релиз Кабинета ЦЗО — инструмента для ежедневной работы централизованных закупочных организаций.

В частности, внедрены инструменты для массового редактирования и загрузки товаров через Excel-файлы — до 10 тысяч позиций одновременно. Централизованные закупочные организации получили возможность массово изменять статусы товаров, что значительно ускоряет менеджмент категорий в маркетплейсе.

В результате Prozorro постепенно превращается из инструмента проведения торгов в комплексную аналитическую платформу, которая позволяет контролировать закупки и проекты восстановления в режиме реального времени.

