НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Національне антикорупційне бюро пропонує внести зміни до двох кодексів та трьох законів України. Про це йдеться у порівняльній таблиці до проєкту закону “Про внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України стосовно посилення спроможностей Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень”, яка підписана директором Бюро Семеном Кривоносом.

Серед головних новацій, які ропонує НАБУ, збільшення строків досудового розслідування, процессуальні дії без понятих, онлайн моніторинг банківських рахунків та можливість самостійно розслідувати злочини стосовно народних депутатів, Голови СБУ, Директорів ДБР та БЕБ та інших топ-посадовців.

Аналіз документа свідчить про те, що Бюро прагне не лише розширити власні повноваження та підслідність, а й фактично докорінно змінити деякі підходи до кримінального процесу.

Продовження строків досудового розслідування без суду та нова підслідність

Одна з головних пропозицій НАБУ - змінити строки досудового розслідування. Зокрема, у бюро пропонують скасувати обмеження на строки на проведення досудового розслідування до моменту вручення особі підозри. Йдеться про, так звані, "фактові" справи.

Чинна редакція Кримінального процесуального кодексу України у частині обчислення, продовження та закінчення строків досудового розслідування нібито заважає антикорупційним структурам виконувати завдання кримінального провадження. Тому вони пропонують запровадити механізм продовження строку досудового розслідування виключно прокурорами, які зможуть продовжувати їх до 6 та 12 місяців, а не слідчим суддею. Судовий контроль за продовженням строків досудового розслідування, на думку НАБУ, є недоцільним.

Також пропонується змінити підхід до встановлення строків під час застосування запобіжних заходів: частина з них застосовується безстроково, з правом захисту клопотати про скасування/зменшення, а інші — на строк не більше двох місяців.

Крім того, документ передбачає впровадження поняття "інформаційного пошуку" - права оперативників та конфіденційних співробітників збирати дані про злочини ще до офіційного внесення справи в ЄРДР шляхом прихованого спілкування без розкриття своєї належності до органів. Одночасно спрощується надання допуску до держтаємниці негласним штатним співробітникам (агентам під прикриттям).

Окрема увага приділена розширенню підслідності НАБУ.

У документі пропонується до списку осіб, якими безпосередньо займається НАБУ, додати:

-голів та членів Нацкомісій (НКРЕКП, АМКУ, Нацрада з питань ТБ тощо),

-голів обласних і військових адміністрацій,

-очільників Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та Державного бюро розслідувань тощо.

Документ також передбачає новий механізм визначення підслідності та передачі справ до НАБУ.

Справи, які наразі розслідуються іншими органами досудового розслідування, у випадку ухвалення закону, мають бути передані до НАБУ та САП.

Наприклад, якщо інший орган (наприклад, Нацполіція чи ДБР) починає розслідувати справу, яка підслідна НАБУ, він зобов'язаний протягом 5 днів повідомити про це Бюро. У разі дублювання справ, виключне право визначати підслідність надається прокурору САП. Матеріали мають бути передані до НАБУ протягом 10 днів.

Якщо прокурор самостійно виявить обставини, що свідчать про необхідність зміни підслідності, він має прийняти постанову про передачу справи до НАБУ протягом 5 днів. Крім того, слідчий, прокурор або дізнавач отримають право звернутись до уповноваженої особи щодо вирішення спору про підслідність. Його мають вирішити за 10 днів.

Серед інших пропозицій Національного антикорупційного бюро також скасування обов’язкової участі понятих під час обшуку або огляду житла, а також обшуку особи, якщо застосовується безперервний відеозапис ходу слідчої дії.

Онлайн моніторинг банківських рахунків та підозри нардепам без Генпрокурора

Ще одним нововведенням від НАБУ може стати моніторинг рахунків в реальному часі. Процедура такого моніторингу отримає статус звичайних гласних слідчих дій.

За ухвалою суду банки будуть зобов'язані надавати НАБУ та БЕБ інформацію про рух коштів до виконання транзакції або негайно після неї в онлайн режимі.

Також під міфічним приводом “незалежності” Бюро пропонується кримінальні провадження проти депутатів реєструвати без участі Генерального прокурора.

Всі ці пропозиції обгрунтовані міфічними ризиками для їх роботи, які нібито настануть, якщо як терміново не переписати КПК, який мабуть “винен” в порушенні розумних строків розслідування та в тому що люди з підозрою роками знаходяться в СІЗО.

Раніше НАБУ та САП вже зверталися до Кабміну з листом, в якому скаржилися, що чинна редакція Кримінального процесуального кодексу України у частині обчислення, продовження та закінчення строків досудового розслідування істотно ускладнює Бюро ефективне виконання завдань кримінального провадження.

Крім того, НАБУ не подобався пункт 10 частини першої статті 284 КПК, який дозволяє закривати кримінальні провадження у зв'язку із закінченням строків досудового розслідування. Збереження цієї норми нібито створює ризики безпідставного закриття справ.

