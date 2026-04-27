НАБУ стремится получить исключительные полномочия в расследованиях: следствие без сроков, обыски без понятых и право преследовать главу СБУ

Отказ от судебного надзора и расширение полномочий детективов обосновываются потребностью ускорить расследование, несмотря на потенциальную угрозу праву на защиту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро предлагает внести изменения в два кодекса и три закона Украины. Об этом говорится в сравнительной таблице к проекту закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усиления возможностей Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию коррупционных и других уголовных правонарушений», которая подписана директором Бюро Семёном Кривоносом.

Среди главных новаций, которые предлагает НАБУ, — увеличение сроков досудебного расследования, процессуальные действия без понятых, онлайн-мониторинг банковских счетов и возможность самостоятельно расследовать преступления в отношении народных депутатов, главы СБУ, директоров ГБР и БЭБ и других топ-чиновников.

Анализ документа свидетельствует о том, что Бюро стремится не только расширить собственные полномочия и подследственность, но и фактически коренным образом изменить некоторые подходы к уголовному процессу.

Продление сроков досудебного расследования без суда и новая подследственность

Одно из главных предложений НАБУ — изменить сроки досудебного расследования. В частности, в бюро предлагают отменить ограничения по срокам проведения досудебного расследования до момента вручения лицу подозрения. Речь идет о так называемых «фактовых» делах.

Действующая редакция Уголовного процессуального кодекса Украины в части исчисления, продления и окончания сроков досудебного расследования якобы мешает антикоррупционным структурам выполнять задачи уголовного производства. Поэтому предлагается внедрить механизм продления сроков досудебного расследования исключительно прокурорами, которые смогут продлевать их до 6 и 12 месяцев, а не следственным судьёй. Судебный контроль за продлением сроков досудебного расследования, по мнению НАБУ, является нецелесообразным.

Также предлагается изменить подход к установлению сроков при применении мер пресечения: часть из них применяется бессрочно с правом защиты ходатайствовать об отмене/смягчении, а другие — на срок не более двух месяцев.

Кроме того, документ предусматривает внедрение понятия «информационного поиска» — права оперативных сотрудников и конфиденциальных работников собирать данные о преступлениях ещё до официального внесения дела в ЕРДР путём скрытого общения без раскрытия своей принадлежности к органам. Одновременно упрощается предоставление допуска к государственной тайне негласным штатным сотрудникам (агентам под прикрытием).

Отдельное внимание уделено расширению подследственности НАБУ.

В документе предлагается в список лиц, которыми непосредственно занимается НАБУ, добавить:

председателей и членов нацкомиссий (НКРЭКУ, АМКУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и т. д.),

глав областных и военных администраций,

руководителей Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Государственного бюро расследований и т. д.

Документ также предусматривает новый механизм определения подследственности и передачи дел в НАБУ.

Дела, которые сейчас расследуются другими органами досудебного расследования, в случае принятия закона должны быть переданы в НАБУ и САП.

Например, если другой орган (например, Нацполиция или ГБР) начинает расследовать дело, подследственное НАБУ, он обязан в течение 5 дней уведомить об этом Бюро. В случае дублирования дел исключительное право определять подследственность предоставляется прокурору САП. Материалы должны быть переданы в НАБУ в течение 10 дней.

Если прокурор самостоятельно выявит обстоятельства, свидетельствующие о необходимости изменения подследственности, он обязан принять постановление о передаче дела в НАБУ в течение 5 дней. Кроме того, следователь, прокурор или дознаватель получат право обратиться к уполномоченному лицу для разрешения спора о подследственности. Его должны решить в течение 10 дней.

Среди других предложений Национального антикоррупционного бюро — также отмена обязательного участия понятых при обыске или осмотре жилища, а также при обыске лица, если применяется непрерывная видеозапись хода следственного действия.

Онлайн-мониторинг банковских счетов и подозрения нардепам без Генпрокурора

Ещё одним нововведением от НАБУ может стать мониторинг счетов в реальном времени. Процедура такого мониторинга получит статус обычных гласных следственных действий.

По решению суда банки будут обязаны предоставлять НАБУ и БЭБ информацию о движении средств до выполнения транзакции или сразу после неё в онлайн-режиме.

Также под предлогом «независимости» Бюро предлагается регистрировать уголовные производства против депутатов без участия Генерального прокурора.

Все эти предложения обосновываются предполагаемыми рисками для их работы, которые якобы возникнут, если срочно не переписать УПК, который, вероятно, «виновен» в нарушении разумных сроков расследования и в том, что лица с подозрением годами находятся в СИЗО.

Ранее НАБУ и САП уже обращались в Кабмин с письмом, в котором жаловались, что действующая редакция Уголовного процессуального кодекса Украины в части исчисления, продления и окончания сроков досудебного расследования существенно усложняет Бюро эффективное выполнение задач уголовного производства.

Кроме того, НАБУ не нравился пункт 10 части первой статьи 284 УПК, который позволяет закрывать уголовные производства в связи с истечением сроков досудебного расследования. Сохранение этой нормы якобы создаёт риски необоснованного закрытия дел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.