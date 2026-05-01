  1. Публікації
  2. / В Україні

Суд визнав протиправною відмову ПФУ у перерахунку пенсії колишньому військовослужбовцю

07:30, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд встановив, що Пенсійний фонд зобов’язаний врахувати довідку про грошове забезпечення при перерахунку пенсії.
Фото: zahist.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні військові пенсіонери та особи, звільнені з військової служби, мають гарантоване законом право на перерахунок пенсії у разі зміни розміру грошового забезпечення. Такі перерахунки здійснюються на підставі оновлених довідок уповноважених органів і є одним із ключових механізмів реалізації права на належне пенсійне забезпечення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Саме це питання стало предметом розгляду Івано-Франківського окружного адміністративного суду 17 квітня 2026 року у справі № 300/1629/26 за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області про визнання відмови протиправною та зобов’язання провести перерахунок пенсії.

Обставини справи

Позивач оскаржив відмову Пенсійного фонду у проведенні перерахунку пенсії, вважаючи її такою, що порушує його право на належне пенсійне забезпечення.

Свою позицію він обґрунтовував тим, що з 01.01.2020 положення пункту 4 постанови КМУ №704 у частині застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини не узгоджується з актами вищої юридичної сили. На його думку, при визначенні розмірів посадових окладів має застосовуватися прожитковий мінімум, встановлений законом на 1 січня кожного року, що впливає на розмір грошового забезпечення та пенсії.

Водночас у межах попереднього судового розгляду рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 11.09.2025 у справі №300/6471/24, яке набрало законної сили 11.11.2025, уповноважений орган був зобов’язаний підготувати та надати довідку про розмір грошового забезпечення станом на 01.01.2023.

На виконання цього рішення складено довідку від 17.11.2025 №11/1/8589, в якій визначено складові грошового забезпечення, зокрема:

  • посадовий оклад — 5370,00 грн;
  • оклад за військове звання (капітан) — 1930,00 грн;
  • надбавка за вислугу років (45%) — 3285,00 грн;
  • надбавка за таємність (10%) — 537,00 грн;
  • надбавка за класність (5%) — 268,50 грн;
  • надбавка за особливості проходження служби; (65%) — 6880,25 грн;
  • премія (204%) — 10954,80 грн.

Після цього позивач повторно звернувся із заявою від про проведення перерахунку пенсії. Однак Пенсійний фонд відмовив у перерахунку, посилаючись на відсутність правових підстав через втрату чинності окремих положень постанови КМУ №103 та відсутність нового нормативного регулювання.

Рішення суду

Суд зазначив, що право на соціальний захист, зокрема пенсійне забезпечення, гарантоване статтею 46 Конституції України.

Також суд послався на Закон України №2011-XII, відповідно до якого грошове забезпечення військовослужбовців включає посадовий оклад, оклад за званням, надбавки, доплати та премії, і залежить від умов служби та підлягає індексації.

Як наголосив Суд, перерахунок пенсії здійснюється на підставі рішень КМУ або заяви пенсіонера з доданням відповідної довідки про грошове забезпечення. У такому випадку Пенсійний фонд здійснює лише технічний етап — перерахунок пенсії. Доводи відповідача про відсутність правового механізму через втрату чинності постанови КМУ №103 суд відхилив, зазначивши, що Порядок №45 залишається чинним і регулює процедуру перерахунку.

Суд також підкреслив, що Пенсійний фонд не уповноважений змінювати чи визначати складові грошового забезпечення, оскільки вони вже встановлені у довідці компетентного органу. Суд також встановив, що довідка від 17.11.2025 №11/1/8589 була видана на виконання судового рішення і є належною підставою для перерахунку пенсії.

Суд дійшов висновку, що відмова Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області у перерахунку пенсії є протиправною.

З огляду на це суд задовольнив позов та визнав протиправною відмову Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області у проведенні перерахунку пенсії, а також зобов’язав відповідача здійснити перерахунок та виплату пенсії з урахуванням зазначеної довідки та вже проведених платежів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд військовослужбовці ПФУ пенсія пенсія в Україні

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]