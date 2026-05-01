Суд визнав протиправною відмову ПФУ у перерахунку пенсії колишньому військовослужбовцю

Суд встановив, що Пенсійний фонд зобов’язаний врахувати довідку про грошове забезпечення при перерахунку пенсії.

В Україні військові пенсіонери та особи, звільнені з військової служби, мають гарантоване законом право на перерахунок пенсії у разі зміни розміру грошового забезпечення. Такі перерахунки здійснюються на підставі оновлених довідок уповноважених органів і є одним із ключових механізмів реалізації права на належне пенсійне забезпечення.

Саме це питання стало предметом розгляду Івано-Франківського окружного адміністративного суду 17 квітня 2026 року у справі № 300/1629/26 за позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області про визнання відмови протиправною та зобов’язання провести перерахунок пенсії.

Обставини справи

Позивач оскаржив відмову Пенсійного фонду у проведенні перерахунку пенсії, вважаючи її такою, що порушує його право на належне пенсійне забезпечення.

Свою позицію він обґрунтовував тим, що з 01.01.2020 положення пункту 4 постанови КМУ №704 у частині застосування прожиткового мінімуму як розрахункової величини не узгоджується з актами вищої юридичної сили. На його думку, при визначенні розмірів посадових окладів має застосовуватися прожитковий мінімум, встановлений законом на 1 січня кожного року, що впливає на розмір грошового забезпечення та пенсії.

Водночас у межах попереднього судового розгляду рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 11.09.2025 у справі №300/6471/24, яке набрало законної сили 11.11.2025, уповноважений орган був зобов’язаний підготувати та надати довідку про розмір грошового забезпечення станом на 01.01.2023.

На виконання цього рішення складено довідку від 17.11.2025 №11/1/8589, в якій визначено складові грошового забезпечення, зокрема:

посадовий оклад — 5370,00 грн;

оклад за військове звання (капітан) — 1930,00 грн;

надбавка за вислугу років (45%) — 3285,00 грн;

надбавка за таємність (10%) — 537,00 грн;

надбавка за класність (5%) — 268,50 грн;

надбавка за особливості проходження служби; (65%) — 6880,25 грн;

премія (204%) — 10954,80 грн.

Після цього позивач повторно звернувся із заявою від про проведення перерахунку пенсії. Однак Пенсійний фонд відмовив у перерахунку, посилаючись на відсутність правових підстав через втрату чинності окремих положень постанови КМУ №103 та відсутність нового нормативного регулювання.

Рішення суду

Суд зазначив, що право на соціальний захист, зокрема пенсійне забезпечення, гарантоване статтею 46 Конституції України.

Також суд послався на Закон України №2011-XII, відповідно до якого грошове забезпечення військовослужбовців включає посадовий оклад, оклад за званням, надбавки, доплати та премії, і залежить від умов служби та підлягає індексації.

Як наголосив Суд, перерахунок пенсії здійснюється на підставі рішень КМУ або заяви пенсіонера з доданням відповідної довідки про грошове забезпечення. У такому випадку Пенсійний фонд здійснює лише технічний етап — перерахунок пенсії. Доводи відповідача про відсутність правового механізму через втрату чинності постанови КМУ №103 суд відхилив, зазначивши, що Порядок №45 залишається чинним і регулює процедуру перерахунку.

Суд також підкреслив, що Пенсійний фонд не уповноважений змінювати чи визначати складові грошового забезпечення, оскільки вони вже встановлені у довідці компетентного органу. Суд також встановив, що довідка від 17.11.2025 №11/1/8589 була видана на виконання судового рішення і є належною підставою для перерахунку пенсії.

Суд дійшов висновку, що відмова Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області у перерахунку пенсії є протиправною.

З огляду на це суд задовольнив позов та визнав протиправною відмову Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області у проведенні перерахунку пенсії, а також зобов’язав відповідача здійснити перерахунок та виплату пенсії з урахуванням зазначеної довідки та вже проведених платежів.

