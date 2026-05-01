Суд признал противоправным отказ ПФУ в перерасчете пенсии бывшему военнослужащему

Суд установил, что Пенсионный фонд обязан учитывать справку о денежном обеспечении при перерасчете пенсии.

В Украине военные пенсионеры и лица, уволенные с военной службы, имеют гарантированное законом право на перерасчёт пенсии в случае изменения размера денежного обеспечения. Такие перерасчёты осуществляются на основании обновлённых справок уполномоченных органов и являются одним из ключевых механизмов реализации права на надлежащее пенсионное обеспечение.

Именно этот вопрос стал предметом рассмотрения Ивано-Франковского окружного административного суда 17 апреля 2026 года по делу № 300/1629/26 по иску к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области о признании отказа противоправным и обязании провести перерасчёт пенсии.

Обстоятельства дела

Истец обжаловал отказ Пенсионного фонда в проведении перерасчёта пенсии, считая его нарушающим его право на надлежащее пенсионное обеспечение.

Свою позицию он обосновывал тем, что с 01.01.2020 положения пункта 4 постановления КМУ №704 в части применения прожиточного минимума как расчётной величины не согласуются с актами высшей юридической силы. По его мнению, при определении размеров должностных окладов должен применяться прожиточный минимум, установленный законом на 1 января каждого года, что влияет на размер денежного обеспечения и пенсии.

В то же время в рамках предыдущего судебного рассмотрения решением Ивано-Франковского окружного административного суда от 11.09.2025 по делу №300/6471/24, вступившим в законную силу 11.11.2025, уполномоченный орган был обязан подготовить и предоставить справку о размере денежного обеспечения по состоянию на 01.01.2023.

Во исполнение этого решения была составлена справка от 17.11.2025 №11/1/8589, в которой определены составляющие денежного обеспечения, в частности:

должностной оклад — 5370,00 грн;

оклад по воинскому званию (капитан) — 1930,00 грн;

надбавка за выслугу лет (45%) — 3285,00 грн;

надбавка за секретность (10%) — 537,00 грн;

надбавка за классность (5%) — 268,50 грн;

надбавка за особенности прохождения службы (65%) — 6880,25 грн;

премия (204%) — 10954,80 грн.

После этого истец повторно обратился с заявлением о проведении перерасчёта пенсии. Однако Пенсионный фонд отказал, сославшись на отсутствие правовых оснований из-за утраты силы отдельных положений постановления КМУ №103 и отсутствия нового нормативного регулирования.

Решение суда

Суд указал, что право на социальную защиту, в частности на пенсионное обеспечение, гарантировано статьёй 46 Конституции Украины.

Также суд сослался на Закон Украины №2011-XII, согласно которому денежное обеспечение военнослужащих включает должностной оклад, оклад по званию, надбавки, доплаты и премии, зависит от условий службы и подлежит индексации.

Как отметил суд, перерасчёт пенсии осуществляется на основании решений Кабинета Министров Украины или заявления пенсионера с приложением соответствующей справки о денежном обеспечении. В таком случае Пенсионный фонд выполняет лишь технический этап — перерасчёт пенсии. Доводы ответчика об отсутствии правового механизма из-за утраты силы постановления КМУ №103 суд отклонил, указав, что Порядок №45 остаётся действующим и регулирует процедуру перерасчёта.

Суд также подчеркнул, что Пенсионный фонд не уполномочен изменять или определять составляющие денежного обеспечения, поскольку они уже установлены в справке компетентного органа. Суд установил, что справка от 17.11.2025 №11/1/8589 была выдана во исполнение судебного решения и является надлежащим основанием для перерасчёта пенсии.

Суд пришёл к выводу, что отказ Главного управления Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области в перерасчёте пенсии является противоправным.

В связи с этим суд удовлетворил иск и признал противоправным отказ Главного управления Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области в проведении перерасчёта пенсии, а также обязал ответчика осуществить перерасчёт и выплату пенсии с учётом указанной справки и уже проведённых платежей.

