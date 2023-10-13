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Позиція законодавця, що саме колегія є єдиною оргформою при вирішенні ВККС питань про відповідність судді посаді під час кваліфоцінювання є однозначною, – наукові висновки

Не можна ототожнювати порядок прийняття рішень ВККС у процедурі кваліфоцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді і в рамках конкурсних процедур, – висновки провідних вишів.

Апеляційна палата ВАКС скасувала арешт на вилучений у адвоката телефон, вказавши, що заходи з боку правоохоронців щодо адвокатів мають бути чітко обмеженими

АП ВАКС скасувала арешт на мобільний телефон адвоката, вказавши, що висновки слідчого судді про недоведеність фактів зберігання на носіях адвокатської таємниці є помилковими.

У Мінфіні досі не відомо, яка насправді буде зарплата у працівників апаратів судів у 2024 році

Крім того, судам ще потрібно провести класифікацію посад державної служби.

В Україні з’явиться Державний реєстр фільмів – показувати кіно можна буде лише за умови його внесення до Реєстру

Набули чинності зміни, за якими демонструвати можна буде лише фільми, внесені до Державного реєстру фільмів: які умови внесення до Реєстру.

Кабмін затвердив у новій редакції Правила надання послуг поштового зв’язку: чи змінилися правила вручення судових повісток

Що змінилося у правилах вручення судових повісток.

  1. Суд інфо

Обов'язкова реєстрація в Електронному суді з 18 жовтня: відбудеться онлайн-семінар щодо нюансів реєстрації

10:00, 13 жовтня 2023
17 жовтня відбудеться семінар з питань порядку реєстрації/авторизації в Електронному суді, а також його додаткових функціональних можливостей.
Обов'язкова реєстрація в Електронному суді з 18 жовтня: відбудеться онлайн-семінар щодо нюансів реєстрації
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17 жовтня о 14-00 фахівці державних підприємств «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів» проведуть відкритий онлайн семінар з питань порядку реєстрації/авторизації в Електронному суді, а також його додаткових функціональних можливостей. Про це повідомили у ДП «Інформаційні судові системи».

Зазначається, що команда під час навчання готова відповідати на запитання, які можна підготувати заздалегідь за посиланням.

Відкритий онлайн семінар буде проводитись на YouTube-каналі

Нагадаємо, що з 18 жовтня 2023 року вводиться в дію закон №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах. Відповідний законопроект 7574-д Верховна Рада ухвалила 29 червня. Він передбачає різні строки обов’язкової реєстрації юридичними особами приватної форми власності електронних кабінетів для того, аби мати можливість подавати до суду процесуальні документи.

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