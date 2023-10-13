Обов'язкова реєстрація в Електронному суді з 18 жовтня: відбудеться онлайн-семінар щодо нюансів реєстрації

17 жовтня відбудеться семінар з питань порядку реєстрації/авторизації в Електронному суді, а також його додаткових функціональних можливостей.

17 жовтня о 14-00 фахівці державних підприємств «Інформаційні судові системи» та «Центр судових сервісів» проведуть відкритий онлайн семінар з питань порядку реєстрації/авторизації в Електронному суді, а також його додаткових функціональних можливостей. Про це повідомили у ДП «Інформаційні судові системи».

Зазначається, що команда під час навчання готова відповідати на запитання, які можна підготувати заздалегідь за посиланням.

Відкритий онлайн семінар буде проводитись на YouTube-каналі.

Нагадаємо, що з 18 жовтня 2023 року вводиться в дію закон №3200-IX щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів для участі у судових процесах. Відповідний законопроект 7574-д Верховна Рада ухвалила 29 червня. Він передбачає різні строки обов’язкової реєстрації юридичними особами приватної форми власності електронних кабінетів для того, аби мати можливість подавати до суду процесуальні документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.