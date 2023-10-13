Обязательная регистрация в Электронном суде с 18 октября: состоится онлайн-семинар по нюансам регистрации

17 октября состоится семинар по вопросам порядка регистрации/авторизации в Электронном суде, а также его дополнительных функциональных возможностях.

17 октября в 14:00 специалисты государственных предприятий «Информационные судебные системы» и «Центр судебных сервисов» проведут открытый онлайн семинар по вопросам порядка регистрации/авторизации в Электронном суде, а также его дополнительных функциональных возможностях. Об этом сообщили в ГП «Информационные судебные системы».

Отмечается, что команда готова отвечать на вопросы, которые можно подготовить заранее по ссылке.

Открытый онлайн семинар будет проводиться на YouTube канале.

Напомним, что с 18 октября все адвокаты, госорганы и юридические лица частной формы собственности должны зарегистрировать электронные кабинеты.

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