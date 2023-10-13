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Дело о защите исторического ареала Львова с целью обеспечения единства практики передано на рассмотрение Судебной палаты КАС ВС

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В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Подозреваемый требовал у СМИ и прокуратуры опровергнуть информацию о его задержании, – Верховный Суд установил, подлежит ли опровержению информация, полученная в ходе досудебного расследования

По вопросам общественного правопорядка общество должно быть осведомленным и ознакомленным, и такое распространение информации соответствует практике применения Конвенции о защите прав человека и не является нарушением презумпции невиновности, – позиция Верховного Суда.

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  2. / Верховный Суд

Споры по земельным, трудовым и семейным правоотношениям: обзор практики КГС ВС

09:40, 13 октября 2023
Опубликован обзор актуальной судебной практики КГС ВС за август 2023 года.
Споры по земельным, трудовым и семейным правоотношениям: обзор практики КГС ВС
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Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда за август 2023 года.

Отмечается, что в обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики. 

Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– у спорах про захист честі, гідності та ділової репутації зазначено, що не підлягає спростуванню інформація, отримана під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки законом встановлений інший порядок оскарження такої інформації (її дослідження здійснюється під час досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні);

– у спорах, що виникають із земельних правовідносин, акцентовано: якщо позов спрямований на відновлення власником володіння спірною земельною ділянкою, вимогу про зобов’язання фізичної особи, яка незаконно набула права власності на земельну ділянку фермерського господарства, повернути у відання держави земельну ділянку слід розуміти як вимогу про витребування цієї ділянки з чужого незаконного володіння на користь власника;

– у спорах, що виникають з правочинів, зокрема договорів, звернено увагу на те, що особа, яка є власником нерухомого майна, набутого у власність на підставі договору довічного утримання, відповідно до ч. 3 ст. 388 ЦК України має право на його витребування від останнього набувача, який набув право власності на це саме майно за договорами дарування в осіб, які не мали права його відчужувати;

– у спорах, що виникають із виконання чи невиконання договірних / недоговірних зобов’язань, зазначено: враховуючи споживчий характер правовідносин між банком та споживачем, за відсутності належних і допустимих доказів сумніви та припущення мають тлумачитися переважно на користь споживача, який зазвичай є «слабкою» стороною в таких цивільних відносинах, правові відносини споживача з банком фактично не є рівними;

– у спорах, що виникають із трудових правовідносин, вказано, що, вирішуючи позови про поновлення на роботі осіб, звільнених за п. 8 ст. 36 КЗпП України, суди повинні мати на увазі, що на підставі цієї норми припиняється трудовий договір за наявності умов, визначених сторонами в контракті для його розірвання. Порушення хоча б одного з пунктів контракту є підставою для його дострокового розірвання;

– у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, акцентовано, що неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними, тому може сама звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди щодо стягнення аліментів на її утримання;

– у спорах, що стосуються питань процесуального права, наголошено, що належним відповідачем у справах щодо відновлення доступу приватним виконавцям до Автоматизованої системи виконавчого провадження є Міністерство юстиції України як суб’єкт владних повноважень, на який покладено повноваження щодо тимчасового зупинення, створення та забезпечення функціонування зазначеної автоматизованої системи.

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