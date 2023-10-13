Споры по земельным, трудовым и семейным правоотношениям: обзор практики КГС ВС

Опубликован обзор актуальной судебной практики КГС ВС за август 2023 года.

Верховный Суд представил обзор актуальной судебной практики Кассационного гражданского суда за август 2023 года.

Отмечается, что в обзоре отражены важнейшие правовые выводы, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики.

Среди этих выводов, сгруппированных по разным категориям дел, содержатся, в частности, следующие:

– у спорах про захист честі, гідності та ділової репутації зазначено, що не підлягає спростуванню інформація, отримана під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки законом встановлений інший порядок оскарження такої інформації (її дослідження здійснюється під час досудового розслідування у відповідному кримінальному провадженні);

– у спорах, що виникають із земельних правовідносин, акцентовано: якщо позов спрямований на відновлення власником володіння спірною земельною ділянкою, вимогу про зобов’язання фізичної особи, яка незаконно набула права власності на земельну ділянку фермерського господарства, повернути у відання держави земельну ділянку слід розуміти як вимогу про витребування цієї ділянки з чужого незаконного володіння на користь власника;

– у спорах, що виникають з правочинів, зокрема договорів, звернено увагу на те, що особа, яка є власником нерухомого майна, набутого у власність на підставі договору довічного утримання, відповідно до ч. 3 ст. 388 ЦК України має право на його витребування від останнього набувача, який набув право власності на це саме майно за договорами дарування в осіб, які не мали права його відчужувати;

– у спорах, що виникають із виконання чи невиконання договірних / недоговірних зобов’язань, зазначено: враховуючи споживчий характер правовідносин між банком та споживачем, за відсутності належних і допустимих доказів сумніви та припущення мають тлумачитися переважно на користь споживача, який зазвичай є «слабкою» стороною в таких цивільних відносинах, правові відносини споживача з банком фактично не є рівними;

– у спорах, що виникають із трудових правовідносин, вказано, що, вирішуючи позови про поновлення на роботі осіб, звільнених за п. 8 ст. 36 КЗпП України, суди повинні мати на увазі, що на підставі цієї норми припиняється трудовий договір за наявності умов, визначених сторонами в контракті для його розірвання. Порушення хоча б одного з пунктів контракту є підставою для його дострокового розірвання;

– у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, акцентовано, що неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними, тому може сама звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди щодо стягнення аліментів на її утримання;

– у спорах, що стосуються питань процесуального права, наголошено, що належним відповідачем у справах щодо відновлення доступу приватним виконавцям до Автоматизованої системи виконавчого провадження є Міністерство юстиції України як суб’єкт владних повноважень, на який покладено повноваження щодо тимчасового зупинення, створення та забезпечення функціонування зазначеної автоматизованої системи.

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