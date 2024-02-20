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Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

Для того, щоб «справи Майдану» ефективно розглядалися в судах, необхідні зміни до процесуального законодавства – Офіс Генпрокурора

В Офісі Генпрокурора вважають, що суди мають визначати пріоритетність у розгляді справ.

Мобілізований прокурор САП Сергій Степанян під час конкурсу на голову НАЗК зазначив, що у нього немає «машини часу», щоб пояснити доходи матері у 90-х роках

Сергій Степанян зазначив, що об’єктивно важко пояснити певні доходи від підприємництва родини, які були набуті 20-30 років тому.

  1. Суд інфо

Справа Деркача: ВАКС ухвалив рішення щодо спеціального судового провадження

20:25, 20 лютого 2024
ВАКС постановив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно нардепа III—IX скликань, обвинуваченого у державній зраді та незаконному збагаченні.
Справа Деркача: ВАКС ухвалив рішення щодо спеціального судового провадження
Джерело фото: hromadske
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Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про здійснення спеціального судового провадження у справі щодо народного депутата III-IX скликань Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні. Засідання у цій справі заплановане на 19 березня, повідомляє САП.

20 лютого 2024 року колегія суддів ВАКС підтримала клопотання прокурора САП щодо здійснення спеціального судового провадження стосовно депутата, який у період з 2019 по 2022 рік отримав не менше 567 тисяч доларів США від російських правоохоронних та розвідувальних органів за діяльність, спрямовану на шкоду Україні. Серед обвинувачень йшлося про дискредитацію країни на міжнародній арені, погіршення дипломатичних зв'язків із США, а також перешкоджання інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Ухвала набула законної сили відразу після прийняття та не підлягає окремому оскарженню. Наступне засідання у цій справі призначено на 19 березня 2024 року.

Зазначається, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і не буде встановлено обвинувальним вироком суду.

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