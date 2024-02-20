Справа Деркача: ВАКС ухвалив рішення щодо спеціального судового провадження

ВАКС постановив здійснювати спеціальне судове провадження стосовно нардепа III—IX скликань, обвинуваченого у державній зраді та незаконному збагаченні.

Джерело фото: hromadske

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про здійснення спеціального судового провадження у справі щодо народного депутата III-IX скликань Андрія Деркача, якого звинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні. Засідання у цій справі заплановане на 19 березня, повідомляє САП.

20 лютого 2024 року колегія суддів ВАКС підтримала клопотання прокурора САП щодо здійснення спеціального судового провадження стосовно депутата, який у період з 2019 по 2022 рік отримав не менше 567 тисяч доларів США від російських правоохоронних та розвідувальних органів за діяльність, спрямовану на шкоду Україні. Серед обвинувачень йшлося про дискредитацію країни на міжнародній арені, погіршення дипломатичних зв'язків із США, а також перешкоджання інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Ухвала набула законної сили відразу після прийняття та не підлягає окремому оскарженню. Наступне засідання у цій справі призначено на 19 березня 2024 року.

Зазначається, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку і не буде встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.