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  1. Суд инфо

Дело Деркача: ВАКС принял решение о специальном судебном производстве

20:25, 20 февраля 2024
ВАКС постановил осуществлять специальное судебное производство в отношении нардепа III-IX созывов, обвиняемого в государственной измене и незаконном обогащении.
Дело Деркача: ВАКС принял решение о специальном судебном производстве
Источник фото: hromadske
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Высший антикоррупционный суд принял решение об осуществлении специального судебного производства по делу в отношении народного депутата III-IX созывов Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении. Заседание по этому делу запланировано на 19 марта, сообщает САП.

20 февраля 2024 года коллегия судей ВАКС поддержала ходатайство прокурора САП по осуществлению специального судебного производства в отношении депутата, который в период с 2019 по 2022 год получил не менее 567 тысяч долларов США от российских правоохранительных и разведывательных органов за деятельность, направленную во вред Украине. Среди обвинений речь шла о дискредитации страны на международной арене, ухудшении дипломатических связей с США, а также препятствовании интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Постановление вступило в законную силу сразу после принятия и не подлежит отдельному обжалованию. Следующее заседание по этому делу назначено на 19 марта 2024 года.

Отмечается, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не будет установлена обвинительным приговором суда.

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