Голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов взяв участь у VIII Конференції президентів апеляційних судів країн-членів Європейського Союзу

Темами обговорення учасниками Конференції стали останні зміни в практиці Європейського суду з прав людини, примусові заходи охорони здоров’я (вакцинація) з точки зору Європейського суду з прав людини, а також свобода вираження поглядів суддів у Європі.

Джерело фото: Київський апеляційний суд

Конференція президентів апеляційних судів країн-членів Європейського Союзу відбувається кожні два роки та є авторитетним заходом, організованим з дотриманням принципу багатомовності, з високорівневою програмою презентацій, що охоплює теми, пов’язані з управлінням судами, цифровізацією та елементами порівняльного права та менеджменту.

Незважаючи на те, що Україна поки що не є країною-членом Європейського Союзу, очільника Київського апеляційного суду вже вдруге запрошують у якості учасника цього заходу – голова Київського апеляційного суду та його заступники брали участь у VII Конференції президентів апеляційних судів країн-членів Європейського Союзу, яка відбулась в червні 2022 року у місті Інсбрук, Республіка Австрія.

Цього року голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов, вже як представник апеляційного суду країни-кандидата на членство в Європейський Союз, взяв участь у VIII Конференції президентів апеляційних судів країн-членів Європейського Союзу, організованій Міністерством юстиції Румунії з 12 червня по 14 червня 2024 року в місті Бухаресті. Це свідчить про високий рівень довіри та зацікавленість у реформах, що проводяться в судовій системі України, а також про підтримку з боку європейських партнерів у прагненні України до повноправного членства в Європейському Союзі.

Спікерами заходу були: Mihai PAȘCA – Секретар Державного міністерства юстиції (Румунія), Marian ENACHE – Президент Конституційного суду (Румунія), Corina-Alina CORBU – суддя, Президент Вищого касаційного суду та правосуддя (Румунія), Alex FLORENȚA – Генеральний прокурор Румунії, Denisa-Angelica STĂNIȘOR – суддя, Президент Вищої ради магістратури (Румунія), Cristian-Augustin NICULESCU-ȚÂGÂRLAȘ – Голова Комітету з правових питань, призначень, дисципліни, імунітетів та валідації Сенату (Румунія), Professor Dr. Răzvan DINCĂ – Декан юридичного факультету Бухарестського університету (Румунія), Ghenadie MÎRA – суддя, Президент Апеляційного суду Кишинева (Республіка Молдова), Микола Гнатовський – суддя Європейського суду з прав людини, професор міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна), Sebastian RĂDULEȚU – суддя Європейського суду з прав людини, Доктор філософії Оксфордського університету, професор кримінального права та кримінального права та основоположних свобод Університету Крайова (Румунія), Lado CHANTURIA – суддя Європейського суду з прав людини, професор права Державного університету імені І.Джавахішвілі (Грузія), Anke EILERS – суддя, голова палати в Апеляційному суді Кельна (Німеччина), колишній президент Консультативної ради європейських суддів європейських суддів (2022-2023), Matthieu QUINIOU – юрист, викладач інформаційних технологій та комунікацій Університету Париж VIII, Кафедри UNESCO Chair ITEN (Франція), Michael KUNZ – суддя Апеляційного суду Відня (Австрія).

Загалом участь у заході взяли представники апеляційних судів 20 країн Європи: Франція, Німеччина, Австрія, Україна, Молдова, Румунія, Бельгія, Болгарія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Словенія, Іспанія, Туреччина.

Ярослав Головачов висловив вдячність організаторам за чергове запрошення та народам і урядам країн-членів Європейського Союзу за їхню значну допомогу та підтримку, надану Україні з початку російського вторгнення.

«Та обставина, що я сьогодні маю можливість виступити перед вами, свідчить про те, що Україна продовжує триматися, а українці продовжують боротися за свою незалежність та право бути частиною європейської спільноти. І ми добре розуміємо, що продовження нашої боротьби було б неможливе без вашої потужної підтримки. Усе, чого ми досягаємо, було б неможливе без послідовної підтримки кожної держави-члена Європейського Союзу» – звернувся до учасників Конференції Ярослав Головачов.

Темами обговорення учасниками Конференції стали останні зміни в практиці Європейського суду з прав людини, примусові заходи охорони здоров’я (вакцинація) з точки зору Європейського суду з прав людини, а також свобода вираження поглядів суддів у Європі.

Іншою важливою темою обговорення стала роль інформаційних технологій у правосудді. Учасники обмінювалися досвідом використання сучасних технологій, таких як штучний інтелект та його ефективність і ризики застосування у судовій сфері.

Цей захід є важливим форумом для обговорення актуальних тем у сфері правосуддя та обміну досвідом між судовими системами країн Європейського Союзу.

Учасники підкреслили необхідність поглиблення подальшої співпраці задля ефективного розвитку управління та організації роботи судів.

Голова Київського апеляційного суду висловив сподівання, що наступна Конференція президентів апеляційних судів країн-членів Європейського Союзу відбудеться у мирному, дуже гостинному і красивому місті Києві.

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