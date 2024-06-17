На вулиці Академіка Заболотного у Києві частково обмежать рух транспорту на кілька днів

На вулиці заливатимуть тріщини дорожнього покриття.

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У столиці на вулиці Академіка Заболотного із 18 до 22 червня з 08:00 до 17:00 діятимуть часткові обмеження руху транспорту. Про це повідомили у КМДА.

Зокрема, обмежать рух крайньою правою смугою на ділянці від вул. Академіка Лебедєва до вул. Бродівська у зв’язку із заливкою тріщин дорожнього покриття.

Раніше стало відомо, що 15 червня на вул. Антоновича внаслідок значних опадів підпором води з річки Либідь підмило проїжджу частину.

У комунальній корпорації «Київавтодор» зазначили, що асфальтування цієї ділянки здійснюватиметься найближчими днями за сприятливих погодних умов.

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