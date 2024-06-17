Практика судов
  1. В Украине

На улице Академика Заболотного в Киеве частично ограничат движение транспорта на несколько дней

23:30, 17 июня 2024
На улице будут заливать трещины дорожного покрытия.
На улице Академика Заболотного в Киеве частично ограничат движение транспорта на несколько дней
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице на улице Академика Заболотного с 18 по 22 июня с 08:00 до 17:00 будут действовать частичные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

В частности, ограничат движение по крайней правой полосе на участке от ул. Академика Лебедева до ул. Бродовская в связи с заливкой трещин дорожного покрытия.

Ранее стало известно, что 15 июня по ул. Антоновича в результате значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» отметили, что асфальтирование этого участка будет осуществляться в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Всеволода Князева предложили уволить с должности судьи – решение дисциплинарной палаты ВСП

В вину бывшему председателю Верховного Суда поставили «квартирный вопрос».

Верховная Рада отменит институт совещательной комнаты в судах – Комитет согласовал законопроект

Фразу «суд выходит в совещательную комнату» участники процессов скоро не услышат.

Вступили в силу изменения в порядок приостановления регистрации налоговой накладной и порядка рассмотрения жалобы относительно решения об отказе в регистрации налоговой накладной

Кабмин опубликовал изменения в Порядок остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных и Порядка рассмотрения жалобы по решению об отказе в регистрации налоговой накладной.

Еврокомиссия опубликовала решение о создании Аудиторского совета для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

В решении предусмотрено, что Аудиторский совет состоит из 3 членов и базируется в Брюсселе, а помогает ему в работе находящийся в Киеве секретариат.

Новый съезд судей запланирован на март 2025 года, но есть нюансы: что известно

Офис Президента и международные партнеры настаивают на том, чтобы съезд судей состоялся осенью 2024 года.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області