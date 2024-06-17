На улице Академика Заболотного в Киеве частично ограничат движение транспорта на несколько дней

В столице на улице Академика Заболотного с 18 по 22 июня с 08:00 до 17:00 будут действовать частичные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в КГГА.
В частности, ограничат движение по крайней правой полосе на участке от ул. Академика Лебедева до ул. Бродовская в связи с заливкой трещин дорожного покрытия.
Ранее стало известно, что 15 июня по ул. Антоновича в результате значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть.
В коммунальной корпорации «Киевавтодор» отметили, что асфальтирование этого участка будет осуществляться в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.