Автомобиль передан в финансовый лизинг: связанный с уплатой транспортного налога

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, что согласно пп. 267.2.1 НКУ объектом налогообложения являются легковые автомобили, с выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.
Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, согласно пп. 267.2.1 НКУ являются объектами налогообложения (пп. 267.1.1 НКУ).
Плательщики налога – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по месту регистрации объекта налогообложения налоговую декларацию по транспортному налогу (далее – Декларация) по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.
Форма Декларации утверждена приказом Минфина от 10.04.2015 №415 (в редакции приказа Минфина от 30.11.2022 №401).
Об объектах налогообложения, приобретенных в течение года, Декларация подается в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект (пп. 267.6.4 НКУ) .
В соответствии с пп. "б" пп. 14.1.97 НКУ финансовый лизинг – хозяйственная операция юридического лица (лизингодателя), по которой лизингодатель передает лизингополучателю имущество, являющееся основным средством и приобретенное или изготовленное лизингодателем, а также все риски и вознаграждения, связанные с правом финансового лизинга
Сроки «финансовый лизинг» и «финансовая аренда» для целей НКУ тождественны.
Лизинг считается финансовым при наличии хотя бы одного из следующих условий:
Учитывая изложенное, в случае передачи легкового автомобиля в финансовый лизинг плательщиком транспортного налога по транспортным средствам, зарегистрированным в Украине согласно действующему законодательству, является лизингодатель (юридическое лицо – владелец транспортного средства).
При этом Декларация подается по месту регистрации объекта налогообложения в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а уплата транспортного налога производится с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.
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