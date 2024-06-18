Автомобиль передан в финансовый лизинг: связанный с уплатой транспортного налога

Кто является плательщиком транспортного налога при передаче юридическим лицом в финансовый лизинг легкового автомобиля, зарегистрированного в Украине согласно действующему законодательству.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, что согласно пп. 267.2.1 НКУ объектом налогообложения являются легковые автомобили, с выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, согласно пп. 267.2.1 НКУ являются объектами налогообложения (пп. 267.1.1 НКУ).

Плательщики налога – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по месту регистрации объекта налогообложения налоговую декларацию по транспортному налогу (далее – Декларация) по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Форма Декларации утверждена приказом Минфина от 10.04.2015 №415 (в редакции приказа Минфина от 30.11.2022 №401).

Об объектах налогообложения, приобретенных в течение года, Декларация подается в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект (пп. 267.6.4 НКУ) .

В соответствии с пп. "б" пп. 14.1.97 НКУ финансовый лизинг – хозяйственная операция юридического лица (лизингодателя), по которой лизингодатель передает лизингополучателю имущество, являющееся основным средством и приобретенное или изготовленное лизингодателем, а также все риски и вознаграждения, связанные с правом финансового лизинга

Сроки «финансовый лизинг» и «финансовая аренда» для целей НКУ тождественны.

Лизинг считается финансовым при наличии хотя бы одного из следующих условий:

объект лизинга передается на срок, в течение которого амортизируется не менее 75 проц. его первоначальной стоимости, а лизингополучатель обязан на основании лизингового договора и в течение срока его действия приобрести объект лизинга с последующим переходом права собственности от лизингодателя к лизингополучателю по цене, определенной в таком лизинговом договоре;

балансовая (остаточная) стоимость объекта лизинга на момент окончания действия лизингового договора, предусмотренного таким договором, составляет не более 25 проц. первоначальной стоимости цены такого объекта лизинга, действующего на начало срока действия лизингового договора;

сумма лизинговых платежей, указанных в договоре лизинга на момент заключения такого договора, равняется первоначальной стоимости объекта лизинга или превышает ее;

имущество, которое передается в лизинг, изготовленное по заказу лизингополучателя и после окончания действия лизингового договора не может быть использовано другими лицами, кроме лизингополучателя, исходя из его технологических и качественных характеристик.

Учитывая изложенное, в случае передачи легкового автомобиля в финансовый лизинг плательщиком транспортного налога по транспортным средствам, зарегистрированным в Украине согласно действующему законодательству, является лизингодатель (юридическое лицо – владелец транспортного средства).

При этом Декларация подается по месту регистрации объекта налогообложения в течение месяца со дня возникновения права собственности на такой объект, а уплата транспортного налога производится с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

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