В Мукачево на Закарпатье полиция разоблачила в парке мужчину с гранатой

Патрульные приехали на вызов об избиении, а обнаружили мужчину с гранатой.

В Мукачево на Закарпатье в полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что стала свидетелем того, как неподалеку от местного парка мужчина избил женщину. Как сообщили в полиции области, потерпевшей на месте не было, однако правоохранители обнаружили мужчину, похожего по описанию заявительницы.

Личность мужчины идентифицировали — им оказался 54-летний житель села Бедевля Тячевского района. Во время поверхностной проверки правоохранители заметили у него гранату.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу полиции и взрывотехническую службу. Последние изъяли у мужчины взрывоопасный предмет.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

54-летнего мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Правоохранители также разыскали женщину, которая, по словам заявительницы, стала жертвой физического насилия. Однако информация о избиении не подтвердилась и телесных повреждений у женщины не было зафиксировано, отметили в полиции.

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