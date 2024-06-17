У Мукачеві на Закарпатті поліція викрила у парку чоловіка з гранатою

Патрульні приїхали на виклик про побиття, а виявили чоловіка з гранатою.

У Мукачеві на Закарпатті до поліції звернулася громадянка, яка повідомила, що стала свідком того, як неподалік місцевого парку чоловік побив жінку. Як повідомили у поліції області, потерпілої на місці не було, однак правоохоронці виявили чоловіка, схожого за описом заявниці.

Особу чоловіка ідентифікували — ним виявився 54-річний житель села Бедевля Тячівського району. Під час поверхневої перевірки правоохоронці помітили у нього гранату.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції та вибухотехнічну службу. Останні вилучили у чоловіка вибухонебезпечний предмет.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

54-річного чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Правоохоронці також розшукали жінку, яка, за словами заявниці, стала жертвою фізичного насильства. Однак інформація щодо побиття не підтвердилася і тілесних ушкоджень у жінки не було зафіксовано, зазначили у поліції.

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